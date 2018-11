Premiér Babiš navštívil Centre Pompidou, chtěl by mít jeho pobočku v Praze

Podle českého předsedy vlády, by s tímto centrem chtěly spolupracovat všechny světové galerie. „Já jsem pozval pana generálního ředitele do Prahy, abychom mu všechno ukázali na místě. On totiž v Praze nikdy nebyl. Chceme mu ukázat představy Národní galerie z hlediska rekonstrukce Paláce Kinských na Staroměstském náměstí.“ Dodal, že úvah o místě, kde by něco takového případně mohlo být, je víc. Konkrétní diskuzi povedou pověření experti.

Babiš dodal, že zájem o takovou spolupráci má víc zemí, navíc je to náročné kapacitně i finančně. Vedení centra podle Babiše nápad nezamítlo a je ochotné o něm diskutovat.



Ráno před setkáním s Lasvignesem jednal Babiš s Frédéricem Oudéaem, který je generálním ředitelem francouzského bankovního domu Société Générale, majitele české Komerční banky. „Probrali jsme jejich názor na naši ekonomiku i na situaci z pohledu investora,“ uvedl Babiš.



Následně se premiér setkal s šéfem francouzské energetické společnosti Électricité de France (EDF) Jeanem-Bernardem Lévym. EDF se soustředí především na výrobu elektrické energie v jaderných elektrárnách, které jsou ve Francii pilířem energetického trhu. EDF patří podle dřívějších informací mezi šest firem, které se zajímají o výstavbu nových jaderných bloků v Česku.