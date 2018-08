Rok 2018 láme rekordy. Počet žadatelů o azyl ve Francii prudce roste

Letošní rok by pro Francii mohl být rekordní v přijatém počtu žádostí o azyl. Uvádí to deník Le Figaro s odkazem na nová data imigračního úřadu. Ten od ledna do června přijal o 16 procent víc žádostí než loni ve stejném období. Nejvíce o azyl žádají Afghánci a Albánci, počty však strmě rostou i u migrantů z Gruzie.