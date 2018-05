Šílení milenci v Londýně utýrali au-pair, při pálení ostatků grilovali

Zuhelnatělé tělo 21leté Francouzky našli loni v září hasiči v zahradě domu v britské metropoli, kde dvojice žila. Před soudem se z vraždy zpovídají pětatřicetiletá Sabrina Kouiderová a o pět let starší Ouissem Medouni, u nichž nešťastnice žila.



Koudiderová, která kdysi chodila se zakladatelem Byozone Markem Waltonem, byla psychicky narušená a žila v představě, že se ostýchavá a naivní au-pair s Waltonem spikla a chce s jeho pomocí omámit a sexuálně zneužívat členy její rodiny. Kouiderová také žila v domnění, že má Walton s Lionettovou poměr.

Milenci podle obžaloby dívku několik měsíců mučili, aby ji přinutili k přiznání. Brutální výslechy, při kterých hlady ztrápenou dívku topili ve vaně, si nahrávali. Poslední výslech se uskutečnil v noci z 18. na 19. září loňského roku, kdy dvojice dívku nakonec zabila.

Kouiderová a Medouni pak její ostatky spálili na zahradě a u ohniště, na kterém hořelo tělo nebohé dívky, si grilovali kuře. Odpudivý puch však znepokojil sousedy, kteří přivolali hasiče. Medouni se jim snažil nakukat, že ohořelé kosti jsou ovčí, pravda však vyšla najevo.



Přesnou příčinu smrti vyšetřovatelé nemohli zjistit kvůli stavu těla, prokázali však, že au-pair utrpěla mnohočetné zlomeniny. Kouiderová a Medouni vinu odmítali a tvrdili, že Lionnetová zemřela nešťastnou náhodou. Přiznali se jen k tomu, že se její tělo pokusili zpopelnit.

Soudce uvedl, že případ nese znaky indukované psychózy neboli šílenství ve dvou, pro níž se vžil francouzský název folie a deux. Je to stav, kdy osoba trpící bludy jimi „nakazí“ jiného jedince. V této kauze Kouiderová svým šílenstvím nakazila Medouniho.



Matka Loonettové u soudu prohlásila, že její dceru zavraždila „sebestředná monstra“. „Mučili ji, vyhladověli ji a trápili ji tak dlouho, dokud nepřestala bojovat. Nejdřív ji připravili o důstojnost a pak i o život. Naše Sofie bude brzy pohřbena a dojde pokoje. Ale neexistuje žádný bůh, který by vám odpustil to, co jste provedli mé dceři,“ uvedla podle BBC Catherine Devallonneová.