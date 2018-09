Francie rozjela projekt pro nezaměstnané, vědce či inženýry láká do Česka

„Francouzská ambasáda v České republice spustila program pro mladé Francouze hledající svou první práci i pro české firmy, které s obtížemi hledají kvalifikovaný personál,“ popsalo projekt pro iDNES.cz velvyslanectví.

Atašé pro vědu a vysoké školy Mathieu Wellhoff pak vysvětluje, že samotné velvyslanectví v projektu funguje jen jako zprostředkovatel. „Na své stránky umisťujeme inzeráty a reklamy firem a vysvětlujeme, proč by lidé měli zkusit odejít do Česka. Mluvíme o tom, jaký je tady život, jaké jsou platy, jak najít byt,“ uvedl Wellhoff s tím, že Francouzi toho o České republice mnohdy příliš nevědí.

„Ještě možná znají Československo, ale nevědí, že jste v Evropské unii, takže první otázka bývá: ‚Potřebuji vízum?‘. A my jim říkáme, že nepotřebují nic. Prostě odjedou a můžou do práce. Nikdo také neví, že v Česku je vůbec nejnižší míra nezaměstnanosti z celé EU. Poté, co jim tyto věci vysvětlíme a popíšeme, že je Česko velmi příjemná země pro život, lidé začnou mít opravdu zájem,“ popsal Wellhoff své zkušenosti z počátku projektu.



Ten bude trvat nejméně rok a pokračovat bude podle toho, jaké přinese výsledky. „My to nebudeme dělat navěky, možná se časem najde někdo, kdo od nás projekt převezme,“ dodal Wellhoff.

Hlásit se podle něj mohou i mladí absolventi bez praxe. „Pozice, které propagujeme, se dají rozdělit do tří kategorií. První jsou typicky call centra, kde musíte umět francouzsky a anglicky jen pro případ přijímacího pohovoru a to je vše.“

„Druhá oblast je úplně opačná a je k ní potřeba velmi dobré vzdělání. Spoustu nabídek totiž máme ze sféry vědeckého výzkumu, kde hledáme akademiky. Třetí kategorie je mezi těmito dvěma a jde o pozice v mezinárodních firmách a práci pro specialisty, hlavně v oblasti průmyslu,“ řekl atašé.

Podle serveru 20minutes je poptávka po flexibilních inženýrech, účetních či pracovnících z marketingu, kteří ovládají angličtinu. Velvyslanectví kampaň sdílí také na Twitteru a na severu Francie se v tomto týdnu konají informační schůzky, kterých se zúčastní zaměstnanci ambasády i zástupci českých firem.

Míra nezaměstnanosti v Česku je nejnižší z celé Evropské unie a v srpnu se zastavila na hodnotě 3,1 procenta. Bez práce bylo v minulém měsíci v Česku 230 499 lidí a počet volných pracovních míst se zvýšil o tři tisíce na 313 tisíc. Naproti tomu francouzská míra nezaměstnanosti byla v červenci čtvrtá nejvyšší v EU, píše Eurostat. Bez práce je v zemi galského kohouta podle květnových údajů serveru Capital zhruba 2,75 milionu lidí.

Práci nabízejí všude, řekl Macron nezaměstnanému zahradníkovi

Tématu nezaměstnanosti se věnovala francouzská média i o víkendu, kdy prezidenta Emmanuela Macrona v zahradách Elysejského paláce zastavil mladý muž a postěžoval si mu, že nemůže najít práci.

Pětadvacetiletý zahradník podle svých slov posílá životopisy úplně všude, ovšem bez úspěchu. Macron mu po vyslechnutí jeho problémů poradil, aby změnil obor. „Pokud jste připravený a máte motivaci, zkuste hotelnictví, kavárny, restaurace nebo stavebnictví! Ještě jsem nebyl na místě, kde by mi neřekli, že hledají lidi. Ani na jednom!“ řekl Macron.

Podle něj by měl mladý muž vyrazit na ulici Montparnasse a obejít všechny kavárny a hotely, které tam jsou, a zcela jistě by práci našel. „Přejdu ulici a jednu vám najdu! Chtějí lidi, kteří jsou připravení pracovat,“ dodal francouzský prezident ve videu, které sdílel například list Le Figaro.

Macronův výrok opět pobouřil část francouzské veřejnosti a některé politiky, kteří prezidenta osočili, že je odtržený od reality a opět se zachoval jako „prezident bohatých“.

Rozhovor s prezidentem každopádně zabral, protože se nezaměstnanému muži už v úterý ozvala francouzská zahradnická federace a nabídla mu místo v jeho domovském Montargis, píše server 20minutes.