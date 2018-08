Ve Francii chystají slavnost počestných dívek, feministkám se nápad nelíbí

Starosta obce Salency Hervé Deplanque dostal desítky protestních e-mailů, především od různých feministických skupin. „Místní protesty jsem čekal, ale celonárodní ne,“ řekl Deplanque deníku Le Parisien. Slavnost by se podle něj měla konat příští rok.

Proti obnovení slavnosti, jejíž počátky spadají do raného středověku a která se naposledy konala v roce 1987, vznikla také petice. Její autorka, univerzitní vědkyně a členka jedné feministické organizace Laélia Véronová tvrdí, že uspořádání slavnosti by bylo „krokem do minulosti“ a „útokem na boj za práva žen“.

Organizátor akce Bertrand Tribout z laického Bratrstva svatého Medarda připomněl, že tradici zavedl v 5. století tento světec, který ze Salency pocházel.

„Je to místní specifikum a byla by škoda jej nezachovat,“ dodal. Nechápe, co lidi na slavnosti šokuje. „Čistota mladých dívek není zavrženíhodná! Není to nic odpudivého,“ řekl Tribout v médiích. Akce má podle něj oslavovat především dívky, které se dobře chovají ke své rodině a přátelům a které jsou vždy připraveny pomoci druhým.