Francouze budou chránit vlakoví maršálové. Mají zabránit útokům za jízdy

Četníky k myšlence poslat do vlaků speciálně vycvičené strážce veřejného pořádku údajně přiměl útok v rychlovlaku společnosti Thalys, při kterém mezi Amsterdamem a Paříží Maročan Ajúb Chazzání před třemi lety zranil tři lidi.

Právě od té doby úřady začaly mít na zřeteli katastrofický scénář teroristického útoku, který by v rozjetém vlaku – a tedy i bez možnosti zásahu policie – znamenal mnoho obětí.

Šíleného střelce tehdy zastavili američtí vojáci na dovolené a několik dalších lidí. Nyní by to měli mít na starosti vlakoví maršálové, jak četníci programu podle francouzského deníku Le Figaro říkají. Ve vlacích se začali na ostro objevovat ve čtvrtek, spuštění programu však předcházely tři pokusné měsíce.

Během nich se příslušníci i příslušnice elitní protiteroristické jednotky GIGN seznámili s prostředím železniční dopravy, aby na začátku léta, kdy jsou vlaky kvůli odjezdům na prázdniny nejvytíženější, měli dokonalý přehled.

Četníci v civilu mají ve vlacích umět rozpoznat podezřelé chování útočníků, a to i na základě třiceti charakteristik, a včas zasáhnout. Ve vagonech se budou pohybovat ve dvojicích a trojicích a kromě pistolí Glock, pout a vysílačky dostali také diskrétní neprůstřelné vesty.

Do běžných konfliktů a incidentů ve vlacích však četníci v utajení zasahovat nebudou. „Stejně jako se v letadle může stát, že terorista napadne letušku, aby zjistil, jestli je let zabezpečen leteckým maršálem, i ve vlaku by nás útočník mohl chtít nějakým deliktem vyprovokovat k akci a odhalit nás tak,“ vysvětlil plukovník Ghislain Réty.

Stejně tak neprozradil ani počet nasazených četníků. „Tito příslušníci GIGN se naprosto diskrétně vmísí mezi cestující. Budou nejméně dva na jeden vlak. Cestovat budou každý den ve vlacích křižujících celou zemi, a to zcela náhodně nebo cíleněji v závislosti na stavu ohrožení,“ dodal podle serveru Franceinfo.