VIDEO: Migranti ve Francii se dobývají do kamionů jedoucích do Anglie

17:58 , aktualizováno 17:58

Migranti se stále pokoušejí dostat z Francie do Velké Británie. Za bílého dne pronikají do nákladních vozů, které se později naloďují na trajekt. Odhaluje to video z francouzského přístavu Ouistreham, kde se podle televize Sky News nachází 200 afrických migrantů.