Tradiční francouzskou bagetu zachraňují potomci přistěhovalců

Francouzský kulinářský poklad – bagetu – si podle prezidenta pařížského syndikátu pekařů Francka Thomassea přijde každý den koupit na dvanáct milionů lidí. V době supermarketů a rozpékaného pečiva však tradičních pekařství ubývá – každý rok se jich podle amerického deníku The New York Times zavře zhruba dvanáct set.

„Pravé“ bagety musí podle speciálního zákona z roku 1993 splňovat přísná kritéria a pekaři mohou při jejich výrobě použít jen čtyři suroviny – pšeničnou mouku, vodu, droždí a sůl. Nemohou přidávat konzervační látky a hotové pečivo nesmí v žádném případě zamrazit.

V umění upéct dokonalou bagetu soutěží pekaři každý rok nedaleko katedrály Notre Dame a čím dál častěji se mezi nimi objevují potomci přistěhovalců z Tuniska či Senegalu. Před deseti lety se nejlepším pekařem pařížských baget stal jistý Anis Bouabsa, v roce 2010 pak Djibril Bodian později následovaný Ridhou Khadherem nebo Samim Bouattourem.

„Jen to reflektuje, jak je (pařížský region) Ile de France kosmopolitní,“ říká jeden z letošních porotců pekařského klání Denis Bourdain. Letošním vítězem je sedmadvacetiletý Mahmoud M’seddi a podle The New York Times bylo na první pohled patrné, že „typických Francouzů“ je mezi soutěžícími pomálu. Na celonárodní úrovni pak zvítězil Laurent Encatassamy z Réunionu, dodává server Ouest France.

Výtka politikům, kteří brojí proti imigrantům

M’seddiho otec přišel do Francie před třiceti lety z Tuniska, sám mladý pekař už je však podle svých slov stoprocentní Francouz. „Toto je můj domov. Vyrostl jsem a studoval tady. Platím tady daně. Je pravda, že mi z Tuniska volali, když jsem vyhrál. Jsou hrdí, ale to Pařížané taky,“ říká muž, který se profesně zhlédl ve svém otci Mohamedovi.



Ten dodnes vstává ve čtyři ráno, aby bagety a croissanty upekl. Svého syna se však od tvrdé práce snažil odradit. Neúspěšně. „Je to můj idol, všechno mu dlužím,“ říká M’seddi, který přípravu těsta považuje téměř za magii a umění. Jak to dělá, však prozradit nechtěl. „Metody jsou mé tajemství,“ říká.

Kromě šeku na čtyři tisíce eur bude nyní M’seddi, stejně jako minulí vítězové, celý rok dodávat bagety do Elysejského paláce, píše Le Parisien. Právě jeho současný nájemník prezident Emmanuel Macron se v lednu přimluvil za zapsání tradiční francouzské bagety do seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

„Bagetu nám může celý svět závidět. Excelence a expertiza musejí být zachovány, což je důvod, proč by měla být bageta zapsána do seznamu,“ uvedl podle BBC Macron poté, co v paláci přijal skupinu mistrů pekařů.

Podle pařížské primátorky Anne Hidalgové, která má sama španělské kořeny, je fakt, že se o přísně střežené pečivo starají právě přistěhovalci a jejich děti, výtkou směrem k protiimigrantským politickým stranám a hnutím, které ze strachu vůči cizincům těží.

„Připadá mi to výjimečné právě proto, že to není poprvé (kdy takto soutěž dopadla). Nejen že nám (přistěhovalci) neberou chléb od úst, oni nám ho tam ještě dávají,“ vyzdvihuje primátorka.

Letošní vítěz ceny o nejlepší pařížskou bagetu Mahmoud M’seddi: