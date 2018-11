Francouzi odešli z Afghánistánu, jejich pomocníci jsou pro Tálibán zrádci

Deník Le Monde letos v listopadu zveřejnil video, na kterém na svědomí Paříže apeluje Afghánec Abdul Razeq Adeel. Tento bývalý tlumočník francouzské armády měl štěstí – Francie jej v roce 2016 přijala. K některým jeho kolegům se však otočila zády. Adeel nyní bojuje za to, aby mohli najít ve Francii nový domov.



„Žádám francouzský stát, aby zachránil jejich životy a životy jejich rodin,“ prohlásil Adeel s odkazem na své afghánské souputníky.



Francouzským vojákům pomáhalo přibližně 700 afghánských civilistů. Islamisté z povstaleckého hnutí Tálibán i z místní odbočky teroristického Islámského státu je považují za zrádce a špiony.

Adeel sám utrpěl zranění spolu s manželkou, když jim u obydlí vybuchla nastražená bomba.

Tlumočník francouzské armády z let 2010 až 2012 Qader Daoudzai zemřel letos 20. října při útoku na volební místnost v Kábulu. V roce 2015 žádal o vízum do Francie, ta mu jej však nevydala a svůj krok nevysvětlila. Řekl to Adeel, který Daoudzaiho znal.



Podobně Paříž zamítla vstup dalším 150 afghánským pomocníkům francouzské armády, zaznělo rovněž na videu. Francouzské ministerstvo zahraničí ale sdělilo, že úřady dosud do země vpustily stovku spolupracovníků francouzské armády a to i s rodinami.

Islamisté diktují Washingtonu

Macron se k situaci vyjádřil loni během kampaně před prezidentskými volbami. Tehdy řekl, že Francie zradila své afghánské pomocníky, které nechala ve vlasti osudu.

Francouzské jednotky působily v Afghánistánu v letech 2002 až 2014. Během této doby zahynulo v nestabilní zemi ve strategickém středoasijském regionu 89 francouzských vojáků a dalších 700 utrpělo zranění.

Pro úplné stažení českého kontingentu z Afghánistánu se v říjnu vyslovil exministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD). „Další pobývání tam nevede ke konsolidaci situace. Byla chyba do Afghánistánu jít,“ uvedl. Proti se ovšem postavil premiér Andrej Babiš (ANO) a také opoziční ODS.

INFOGRAFIKA: Aktivita hnutí Tálibán v Afghánistánu

Většinu intervenčních sil, které podporují křehkou prozápadní vládu v Kábulu, tvoří Američané. Zástupce Spojených států zároveň vede s Tálibánem mírová jednání v Kataru. Na nich Tálibán vystupuje sebevědomě – odmítl návrh na příměří a vznesl požadavek na sestavení nové prozatímní vlády a odklad plánovaných prezidentských voleb.

Ozbrojenci Tálibánu jsou přítomní na přibližně 66 procentech území Afghánistánu. V oblastech, kam dosáhnou, žije polovina všech obyvatel těžce zkoušeného státu.