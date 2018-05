Z milionů na fotbal dostaly nejvíc Peltův a Berbrův kraj, zjistil rozhlas

Sto milionů korun z loterií rozdělovala asociace v roce 2016 pod vedením Miroslava Pelty. Peníze měly jít převážně na podporu mládežnického sportu, podle jakého klíče byly přidělovány, však asociace prozradit nechce, upozorňuje server iRozhlas.cz.

Největší částky oproti ostatním svazům putovaly podle rozhlasu do Plzeňského kraje, jemuž šéfuje Roman Berbr, a do Libereckého kraje, který vede Pelta. Přes milion dostal také pražský svaz v čele s Dušanem Svobodou. Všichni tři muži jsou přitom ve výkonném výboru, který o rozdělení peněz rozhodoval.

„Nezlobte se. Já jsem stíhaný a po dohodě s právníky nebudu nic komentovat do doby, než bude věc vyřešena,“ cituje iRozhlas odpověď Pelty na dotaz, proč dostal víc než dva miliony korun právě „jeho“ liberecký svaz. Pelta byl loni zatčen, protože podle policistů jako šéf fotbalové asociace nezákonně spolurozhodoval o rozdělení dotací, které tekly z ministerstva školství (více v článku Stíhaný Pelta už není šéfem fotbalu, na pozici předsedy rezignoval).

Berbr pouze uvedl, že peníze šly na „zajištění mistrovství Evropy žen a na rekonstrukci stadionu Přeštice a Domažlice“. Nejsdílnější byl Svoboda, podle něhož dosáhl pražský svaz na víc peněz proto, že je znevýhodněný. „Praha má specifické postavení a nemá pod sebou žádné okresy. V rámci FAČR dostávají jak jednotlivé kraje, tak právě i okresy prostředky na svoji činnost, PFS je však v tomto znevýhodněn,“ řekl Českému rozhlasu.



Mezi kluby vynikají „Mynářovy“ Osvětimany

Rozhlas rovněž upozorňuje, že rekordní sumu obdržel vesnický fotbalový klub TJ Osvětimany, kde působí hradní kancléř Vratislav Mynář. Zatímco většina klubů srovnatelné výkonnostní úrovně přišla zkrátka nebo dostala podporu v řádu desítek tisíc, do Osvětiman dorazilo osm set tisíc korun.

Mynář odmítá, že by jeho působení v klubu hrálo v přidělování peněz roli. Čím se Osvětimany zalíbily vedení českého fotbalu, netuší. „Já nevím. To se musíte zeptat toho, kdo to rozděloval. Já se sem chodím poveselit za panem jednatelem a starostou,“ řekl pro iRozhlas.



Fotbalová asociace už od roku 2017 o penězích z loterií nerozhoduje – všechny příjmy plynou nadále do státního rozpočtu a jsou přerozdělovány ministerstvem školství.