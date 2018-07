Místopředseda ČSSD Foldyna kritizuje Bosáka za komentář o Rusku

Co Foldynu tak podráždilo? Bosákova věta, že se mělo hrát jinde než v Rusku. Sportovní komentátor ČT mluvil o tom, že šampionát se po organizační stránce vydařil, ale zároveň také řekl: „I když si myslím, že z mnoha důvodů se tady neměl konat.“

„Trump na rozdíl od českého krhounka Bosáka vysekl Putinovi poklonu za mistrovství ve fotbale,“ reagoval na to také místopředseda ČSSD Foldyna. Narážel tak na to, že Trump pochválil Putinovi šampionát při pondělním setkání obou politiků v Helsinkách.

„Koukal jsem na celé finále i na obě semifinále a byla to skutečně báječná utkání. A bylo to překrásně provedeno, takže k tomu chci gratulovat,“ řekl Trump podle listu The Guardian a ruský prezident slova chvály ocenil pokývnutím hlavou.

Sport nejde oddělit od všeobecných věcí, napsal Bosák

Bosák se taky na Facebooku pustil do hádky s těmi, kdo komentovali jeho slova doprovázející fotografie z Moskvy. Uvedl je totiž slovy: „Zastavil jsem se u báťušky cara. Teda vlastně prezidenta. Ale v Rusku to kapánek splývá.“

To se některým lidem, kteří na jeho slova reagovali, hodně nelíbilo. Diskusi s těmi, kteří ho kritizovali uzavřel Bosák takto: „Jsem naučený říkat to, co si myslím. A sport nejde oddělit od všeobecných věcí. A že se nějakým rusofilům nelíbí, to co řeknu? To mě ani trochu nezajímá.“