Jak zastavit šílené střelce? Connecticut omezil zbraně a má výsledky

Jméno Adam Lanza je v dějinách amerických školních masakrů zapsáno obzvlášť černým písmem. Dvacetiletý kluk z města Newtown před šesti lety zastřelil svou matku, usedl do jejího auta a odjel do místní základní školy. Tam poloautomatickou puškou Bushmaster XM-15 a pistolí Glock 20SF zastřelil dvacet prvňáčků a šest učitelů.

Mladík s Aspergerovým syndromem si nakonec prostřelil hlavu (o jeho motivu více zde: Uzlíček obsesí a fascinace masakrem. Zpráva rozebírá útočníka z Newtownu).

Tragédie přiměla místní politiky k přijetí snad nejtvrdších regulí pro držení střelných zbraní v USA. Balíček zákonů zpřísnil prodej útočných pušek a zcela zakázal prodej zásobníků na více než deset střel (Lanza byl vybaven zásobníky na 30 střel).

Dříve pořízené útočné pušky a vícekapacitní zásobníky musely být registrovány na policii. Malý stát na severovýchodě USA rovněž nechal prověřit prodej každé střelné zbraně a vytvořil registr majitelů zbraní, kteří porušili zákon. Lidé umístění do psychiatrické léčebny se po propuštění musejí svých zbraní dočasně vzdát. Už dříve navíc v Connecticutu platil zákon, podle nějž má policie právo dočasně odebrat střelnou zbraň člověku, který někomu vyhrožuje, bere drogy nebo týrá zvířata.

Dobré zprávy z pitevny

Statistiky z místních piteven naznačují, že nová legislativa přinesla výsledky. Zatímco v roce 2012 v Connecticutu zemřelo střelnou zbraní 226 lidí (jde o vraždy, sebevraždy i nešťastné náhody), předloni to bylo 164 lidí. Místní úřady uvádějí, že tak rychlý pokles násilných činů nezaznamenal žádný jiný stát USA.

List The New York Times s odkazem na analýzu organizace Giffords Law Center to Prevent Gun Violence píše, že nejméně lidí je zastřeleno ve státech jako je Connecticut, Kalifornie, New Jersey nebo New York, kde platí přísná pravidla pro prodej zbraní. Naopak Alabama, Louisiana nebo Aljaška, kde je druhý dodatek ústavy svatý a kontrola zbraní velmi laxní, figurují na špici nelichotivého žebříčku.

Souvislost mezi zákony jednotlivých států a počtem zastřelených je třeba brát s rezervou. Přísná pravidla pro držení zbraní platí například i v Chicagu a Baltimoru, městech nechvalně známých vysokým počtem vražd. Zde ale hraje velkou roli černý trh, na kterém místní gangy nakupují zbraně.

Statistiky z Connecticutu mohou do jisté míry odrážet i dlouhodobý pokles zločinnosti v celých Spojených státech. Podle statistik FBI počet násilných činů mezi lety 1993 až 2016 klesl o 48 procent.

„Kongres by se měl chytit za nos“

Debata o přísnější kontrole zbraní se opět rozhořela po střelbě ve floridském Parklandu, kde devatenáctiletý Nikolas Cruz minulý týden zavraždil 17 lidí. A protože Kongres ovládaný republikány jakékoli omezení zbraní na federální úrovni zatím vždy zamítl, naděje odpůrců zbrojní lobby se upírají k jednotlivým státům. Connecticut jim slouží jako pozitivní příklad.

„Zákony v Connecticutu jsou jedny z nejpřísnějších v zemi a počet vražd tam klesl. Samozřejmě je to dané okolnostmi, nemůžeme dokázat přímou spojitost. Ale čísla tomu napovídají,“ řekl listu The New York Times demokratický senátor za Connecticut Richard Blumenthal.

„Státy jako Connecticut mohou přinutit Kongres, aby se chytil za nos a přijal regule, které udrží střelné zbraně mimo dosah nebezpečných lidí,“ dodal.

Prezident Donald Trump v pondělí jednal se senátorem Johnem Cornynem, který je předkladatelem návrhu zákona o přísnějších kontrolách beztrestnosti lidí nakupujících zbraně. Trump prý návrhy na zdokonalení kontrolních procedur podporuje. „Diskuse pokračují a úpravy se zvažují. Prezident podporuje snahy o zlepšení federálního systému kontrol,“ řekla novinářům Trumpova mluvčí Sarah Sandersová.

Databázi lidí, jimž se zbraně prodávat nesmějí, vede Federální úřad pro vyšetřování (FBI). Cornynův návrh by postihoval federální úřady, které FBI neposkytují nezbytné informace. Státy, které by zpřísněný systém kontrol uplatnily, by naopak získaly federální podporu. Návrh republikána Cornyna by mohl v Kongresu získat podporu obou politických táborů, protože jeho spolupředkladatelem je demokratický senátor Chris Murphy.

Prezident omezení prodeje zbraní dosud nikdy nakloněn nebyl a netajil se podporou Národní asociace držitelů zbraní (NRA), mocné lobbistické organizace, která Trumpa podporovala ve volební kampani.

