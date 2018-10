Václav Fischer se vrací, opět chce létat k moři s vlastní společností

Od cestování k politice a zpět Václavu Fischerovi je dnes 68 let . V roce 1978 emigroval do Německa a i dnes má trvalé bydliště v Berlíně a firmu v Hamburku.

Po roce 1989 se vrátil do Česka, kde založil Fischer Reisen . Přepravil každoročně k moři desetitisíce klientů a právě on zavedl v Česku populární „last minute", tedy zlevněný prodej zájezdů na poslední chvíli.

V roce 1999 zvítězil v doplňovacích volbách do Senátu uspořádaných po smrti senátora Václava Bendy. Senátorem byl čtyři roky.



Postupně se dostal do potíží a v roce 2003 jeho zadluženou firmu převzala finanční skupina KKCG.