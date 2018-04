Firmy lákají nedostatkové zaměstnance, zajistí jim dopravu i ubytování

Bezplatnou dopravu poskytují zejména výrobní závody a velké společnosti, které zaměstnávají hodně lidí, aby se jim takový podnik vyplatil. „Zatímco pro kancelářské zaměstnance je nejdůležitější flexibilita (homeoffice, pružná pracovní doba, alternativní úvazky) a možnost vzdělávání, pracovníky ve výrobě nadchnou pragmatičtější výhody, jako jsou pracovní podmínky, kvalita a cena obědů a minimální čas a náklady pro dopravu do práce,“ uvedl manažer náboru a marketingu pracovní agentury ManpowerGroup Jiří Halbrštát.

Zejména v malých obcích je ale dopravní spojení špatné. Pokud mají firmy zájem nalákat i jejich obyvatele, nezbude jim než pro ně objednat vlastní dopravu, případně svozy autobusem dojednat a spolufinancovat s místními samosprávami.

Jihočeský výrobce elektrotechnických součástek Schneider Electric přišel s dopravou zaměstnanců ještě před hospodářskou krizí v roce 2007. Tehdy ji nabízel jako formu benefitu nahrazující růst mezd, které česká pobočka kvůli mezinárodní politice koncernu nemohla dále zvyšovat. V současnosti dováží zaměstnance do své písecké továrny z okruhu 40 kilometrů z několika tras – od Strakonic, Milevska, Kostelce nad Vltavou, Mirovic a z Blatné.

Vlastní dopravou, kterou pro firmu zajišťuje ČSAD České Budějovice, nicméně vozí dělníky pouze na sobotní směny. Během všedních dnů mohou pracovníci využívat veřejné linky, což jim společnost proplácí, uvedla personální specialistka Dagmar Zelenková. Pokud je potřeba do výrobního závodu v mimořádných situacích přivézt pouze několik zaměstnanců, taxislužba je na náklady firmy dopraví dodávkou.

Zhruba 400 zaměstnanců využívá firemních autobusů pro dojíždění za prací do dobříšské výrobny nakladačů Doosan Bobcat. „Provozujeme dvě trasy o šesti linkách s celkem 29 zastávkami, uvedl mluvčí společnosti Pavel Svoboda. Počet míst, odkud společnost své zaměstnance sváží, chce do budoucna ještě rozšířit.

Alespoň příspěvek na nájem

Maximální doba, kterou jsou zaměstnanci ochotní dojíždět do práce, je podle zkušeností libereckého závodu na výrobu klimatizací do aut Denzo Manufacturing Czech, 70 minut. Severočeský výrobce začal vlastní dopravu organizovat mimo jiné kvůli přilákání zájemců o práci z Polska. V současnosti od severních sousedů do závodu směřují tři přeshraniční linky ze směru Zgorzelec, Bogatynia a Sieniawka. Z Česka pak další tři z Nového Boru, Nového Města pod Smrkem a z Tanvaldu.

Pokud chtějí firmy přetáhnout pracovníky z ještě vzdálenějších oblastí, nezbývá jim než se těmto lidem postarat o bydlení přímo v místě závodu. Na ubytování nové zaměstnance láká třeba mladoboleslavská Škoda Auto, která má ve městě vlastní ubytovací kapacity.

Firmy, které na rozdíl od Škody nemají vlastní ubytovny, stále častěji pronajímají zaměstnancům byty v komerčních objektech a na část nájmu jim přispívají. Standardně tak zaměstnancům proplácejí 10 až 30 procent nájemného, uvedl Jan Rafaj, generální ředitel společnosti Residomo pronajímající byty v Moravskoslezském kraji. Podle něj tento benefit výrazně posiluje loajalitu pracovníků vůči zaměstnavateli. Obava že jinde nenajdou podobně laciné ubytování, dokáže lidi na místě s dotovaným nájmem udržet.

Nyní společnost plánuje dovézt do Česka větší počet zájemců o povolání z Ukrajiny. Ti by na Ostravsko měli dorazit ideálně do dvou měsíců.

„V Havířově a v Karviné máme volné byty, zatímco ve Frýdku a v Ostravě jsme vyprodaní. Doteď jsme chodili za zaměstnavateli a ptali se jich, jestli nechtějí pro své zaměstnance u nás byt. Teď to chceme postavit jinak, protože všem zaměstnavatelům chybí pracovní síla. Budeme za nimi chodit a ptát se, jestli nechtějí zaměstnance, které máme ubytované v našich bytech,“ dodal šéf firmy, jejíž základ 43 tisíc nájemních bytů tvoří fond bývalých bytů OKD.