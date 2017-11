Finsko plánuje prověrku své obrany. Zapojí se USA i další země NATO

13:08 , aktualizováno 13:08

Finsko připravuje plány na vojenské cvičení, které by za účasti Spojených států i dalších zemí NATO prověřilo obranu celé země. Má připomínat nedávné manévry sousedního Švédska, do kterých se zapojilo přes 20 tisíc vojáků a staly se největší prověrkou švédské obrany za více než dvacet let.