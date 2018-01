Nesnáší EU a chválí brexit. Finskou politiku čeří kopie Marine Le Penové

Prezidentské volby ve Finsku Finský prezident Sauli Niinistö je jasným favoritem nedělních prezidentských voleb ve Finsku. Průzkumy veřejného mínění naznačují, že druhý mandát by mohl získat již v prvním kole. Uvedl to zpravodajský server Yle. Podle průzkumu, který server zveřejnil tři dny před hlasováním, má nezávisle kandidující Niinistö podporu 63 procent voličů, na druhém místě skončil kandidát strany Zelených Pekka Haavisto se 14 procenty. Niinistö vede s výrazným náskokem, přestože si od minulého průzkumu pohoršil o devět procent. Tak výrazná převaha jediného kandidáta zatím v dějinách finské politiky nebyla zaznamenána. „Ještě nikdy jsme nebyli v takové situaci, že by propast mezi vedoucím kandidátem a dalšími byl tak zřetelný," prohlásil politolog Sami Borg z univerzity v Tampere. „Druhé kolo by za tohoto stavu byl zázrak," dodal. Finský tisk označuje nadcházející prezidentské volby za nudné a upozorňuje také na to, že v předvolební kampani nebylo příliš mnoho témat k diskusi. Jedním z mála byla otázka případného členství Finska v Severoatlantické alianci. Pokud se nikomu nepodaří v neděli získat nadpoloviční většinu hlasů, rozhodne se mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty ve druhém kole 11. února. Třicet šest procent voličů využilo možnosti předběžného hlasování. Zdroj: ČTK