Nový projekt umožní lidem s mentálním postižením zajít v klidu do kina

Diváci se mohou v kinosále pohybovat, poposedávat, povídat si anebo vyjít ven a zase se vrátit. Nový projekt Kino v klidu chce nabídnout zábavu a odpočinek také rodinám, pro které je i obyčejná návštěva kina často neobyčejně těžká. Iniciátorky projektu Draha Kráčmarová a dokumentaristka Alžběta Kovandová se nápadem inspirovaly ve Velké Británii, kde podobné promítání určené autistům uvádí každé větší kino.

„Česká verze tohoto projektu nabídne promítání nejen pro lidi s autismem, ale také s ADHD či jiným mentálním hendikepem,“ přibližuje Kráčmarová. Filmové projekce se konají jednou měsíčně v Bio Oku na pražské Letné.

Jde o první pravidelné filmové projekce tohoto druhu v Česku. V sudých měsících se promítá první sobotu dopoledne, v lichých zase první pondělí odpoledne, vždy od 10 nebo 15:30 hodin.

I přes neustálý ruch panuje v sále pohoda

Na úplně první sobotní projekci mohli diváci shlédnout dokumentární film Planeta Česko od režiséra Mariána Poláka.

A jak takové promítání ve skutečnosti vypadá? Je hodně živé a upovídané. V sále po celou dobu panuje neustálý cvrkot, z publika se ozývají vzrušené komentáře k filmu a kolem dokola pobíhají křičící děti. Přesto je tu zvláštní klid a pohoda, všichni jsou spokojení. Do sálu proniká pootevřenými dveřmi denní světlo a rodiče s dětmi houfně putují ven a zase zpátky.

Největší ohlas měly u malých diváků záběry datla pochutnávajícího si na larvě, sovy vykukující ze stromu či monumentální obočí japonské dokumentaristky natáčející žáby.

„Je to moc fajn, nemuset řešit, jestli syn křičí nebo pobíhá. Bylo tady víc takových dětí a nikomu to nevadilo,“ říká maminka chlapce s poruchu pozornosti.

Také personál je s výsledkem prvního promítání spokojený. „Lidé tu čekali už čtvrt hodiny předem. Žádné problémy nebyly a všechno probíhalo v klidu. Celé to bylo živější. Za dveřmi do sálu jsme měli připravené posezení, takže když někdo potřeboval vyjít z kina a odpočinout si, tak si tam sedl. Lidé hodně chodili ven a zase zpátky,“ hodnotila průběh promítání uvaděčka Marie Novotná.

Projekt má pomoci celé rodině, nejen hendikepovaným

Časové rozvržení projekcí není náhodné, ale předcházel mu průzkum. „Ve spolupráci s odbornou společností NAUTIS (Národní ústav pro autismus), jsme vytvořili dotazník, protože jsme si chtěli být jistí správným nastavením celého projektu,“ vysvětluje Kráčmarová. Na sociálních sítích dotazník během prvních čtrnácti dní vyplnilo více než 130 lidí. „Na základně dotazníku nám vykrystalizovala také cílová skupina, kterou jsou rodiny s dětmi. Tomu přizpůsobíme výběr filmů,“ doplňuje Kráčmarová.

Ačkoli by se mohlo zdát, že projekt je určen primárně pro děti či dospělé s mentálním hendikepem, opak je pravdou. „Je to pomoc především pro jejich rodiny, které by se jinak báli jít do běžného kina. Nyní mají možnost jít do kina a být v klidu,“ říká Kovandová. „Rodiny hendikepovaných dětí nemusí být v izolaci, ale mohou se cítit dobře a vědět, že na ně nikdo nebude koukat,“ doplňuje Kráčmarová.

Personál kina byl kvůli novým projekcím speciálně vyškolen odborníky z organizace NAUTIS a zaměstnanci tak vědí, na jaké chování se mají připravit. Pořadatelé by projekt rádi rozšířili také do dalších měst v Česku. K tomu by měla sloužit nová webová stránka. „Budeme rádi, když se na nás další kina obrátí. Zadarmo jim poskytneme podklady i odborníky k proškolení personálu,“ říká Kráčmarová.