Harry Potter v parodii zničí Zemana na vajgly a popelník, Babiše na účtenky

Zemana, který ve videu vystupuje jako čaroděj jen lehce přejmenovaný z pohádkového Brumbála na „Bumbála“, Harry Potter zničí tak, že z něj zůstane jen hromada cigaretových nedopalků a popelník. Babiše zase kouzelnou hůlkou promění na hromadu účtenek z elektronické evidence tržeb.

Souboj o kámen mudrců, který vytváří elixír života umožňující nesmrtelnost, nad oběma politiky vyhrává Harry Potter a vrací ho Karlu Gottovi.

To vše doprovázejí známé události z české politiky zakomponované do Harryho Pottera, jako když prezident Miloš Zeman mával holí na expremiéra Bohuslava Sobotku, či říkal, že je zdravotně naprosto v pořádku. Nebo když Babiš nedávno novinářům říkal: „Já vám jen chci říct, že nikdy neodstoupím, nikdy.“

Nápad na video kombinujícího Harryho Potttera s českou politikou měli brněnský filmař Michal Orsava a Michaela Lovecká. Společně vytvořili už virální videa jako Sám doma s Donaldem Trumpem a Návrat do budoucnosti České republiky. Hlas vypravěče ve videu nahrál profesionální brněnský dabér Luboš Ondráček, který už tvůrcům pomáhal u videa Sám doma s Donaldem Trumpem.

Autoři touží po reakci Ovčáčka i aby video viděl Zeman

„Náš cíl je opět pobavit český a slovenský národ. Zároveň se ale taky pokusit o parodování naší současné politické situace. Postupem času se témata, která jsme zvolili, stala ještě aktuálnějšími. Sekundárním cílem je, aby na naše video reagoval pan Ovčáček. Potěšilo by nás, kdyby video viděl i sám pan prezident Zeman,“ komentovali své video jeho tvůrci. Od nápadu na video letos v březnu pracovali na projektu osm měsíců.



K tomu, zda jde o kritiku Zemana a Babiše, uvedli, že pouze využili něco aktuálního, plus to, co každý dobře zná. „Pro nás to už dlouhou dobu byly skandály prezidenta Miloše Zemana. Protože se věci spojené s ním dobře komunikují, a jsou veřejně známé, využili jsme ho jako hlavní postavu videa,“ uvedli tvůrci videa.

Orsava je reklamní režisér, scénárista, kreativec a videokouzelník. Pracuje na komerčních videích a reklamách do televize i pro internet. Snaží se i do své komerční tvorby přinést příběh, originalitu a humor. Lovecká je také kreativec. Dělá scénáře, animaci, grafiku, či speciální efekty. Pohybuje se v reklamním oboru i herním průmyslu. Mimo jiné dělá také klasickou kresbu, maluje portréty či karikatury na zakázku.

Zábavný je nejen celkový příběh vtěsnaný to několika minut, ale pozoruhodně propracované jsou i jednotlivé detaily. Třeba, když Zeman alias Brumbál prochází školou čar a kouzel kolem obrazu nazvaného Moscowice a z něj mu kyne ruský prezident Vladimir Putin, jehož také zdraví, a vzápětí míjí čaroděje Mrakomora z filmu Princ a večernice v podání Radoslava Brzobohatého. Kolem jsou přitom nápisy jako Palte trenky, Vulgarismus povinný či Bunda sem, bunda tam. Ve videu se mihne i legenda teleshoppingu Horst Fuchs, který pro tentokrát nabízí nabízí nová létací košťata.

Natáčení videa doprovázely zábavné historky. Například když se brzy ráno na Staroměstském náměstí v Praze točila scéna proměny Babiše v hromadu účtenek, na náměstí se objevila uklízecí četa, které vše filmaři museli velmi složitě vysvětlovat, protože vypadali, že rozhazují po náměstí odpadky. „Poté jsme přešli na natáčení na Karlově mostě, kde jsme to stejné prováděli s nedopalky od cigaret. Pochopitelně i tam následně došli ti stejní uklízeči a byli jsme vyhoštěni,“ popsal Orsava, co se také stalo při natáčení.