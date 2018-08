Boeing v bouřce kroužil nad letištěm v Manile, při přistání utrhl motor

Boeing 737-800 čínského dopravce Xiamen Airlines letěl z jihočínského města Sia-men do metropole Filipín. První pokus o přistání stroj nedokončil a při druhém v dešti v noci na pátek sjel z dráhy na přilehlý trávník.



Na palubě bylo 157 cestujících a osm členů posádky. Čtyři pasažéři se odřeli při evakuaci, jinak se nikomu nic nestalo.

Příčina nehody letu MF8667 se vyšetřuje. Kromě vlivu počasí prověřují úřady i komunikaci pilota a řídící věže, která se strojem ztratila kontakt.

Nejmenovaný zdroj z manilského Mezinárodního letiště Ninoy Aquino řekl, že Boeing nad městem kroužil zhruba hodinu. Při přistání si poškodil i křídla.

Letiště zavřelo několik drah a zrušilo či přesměrovalo desítky spojů. V jednom ze tří terminálů tak uvízly stovky cestujících, napsala agentura AP.

VIDEO Xiamen Air #MF8667 Boeing 737-800 (B-5498) from Xiamen ran off the runway while landing in Manila yesterday. Aircraft lost an engine & one main landing gear. No serious injuries reported. Dozens of people assisted with retrieving passenger’s luggage.

@airplusnews pic.twitter.com/MDPn1VhDrn