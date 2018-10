O volebním debaklu promluví v Rozstřelu lídr komunistů Vojtěch Filip

17:00 , aktualizováno 17:00

Komunisté se poprvé v historii své existence nedostali do Senátu a propadli i v komunálních volbách. Historicky nejhorší výsledek zažili i v loňských volbách do Poslanecké sněmovny. Jaké podniknou další kroky a jak se připraví na další volby? Na to odpoví předseda komunistů Vojtěch Filip ve čtvrtečním Rozstřelu od 12:30.