Jak se ukrýt před exekucí? Firmy nabízejí fiktivní adresy

„A nechcete Most? Tady máme hezký panelák,“ říká podnikatel Lukáš Palma a otáčí ke mně monitor s fotografií opraveného domu. Jeho firma nabízí fiktivní změnu trvalého bydliště lidem, kteří se potřebují ukrýt. Třeba před úřady. Vydávám se za jednoho z nich, abych zjistil, jak celý podezřelý byznys funguje.



„Toto řešení je ideální pro všechny, kteří nechtějí svůj trvalý pobyt umístit na sídlo městského úřadu a působit tak nedůvěryhodně, pro všechny, kteří mají obavu z návštěvy exekutora,“ stojí na webu firmy. Palma hned ochotně vysvětluje, jak na to.

„Vy od nás dostanete nájemní smlouvu s ověřeným podpisem majitele objektu, že souhlasíme s vaším trvalým pobytem. S tou půjdete na matriku, necháte si vystavit nový občanský a řidičský průkaz a je to vyřešený,“ líčí Palma. Za to, že můžu naoko bydlet na fiktivní adrese, ode mě chce 1 438 korun na rok dopředu. A slibuje, že pak smlouvu automaticky prodlouží.

Celé to působí pochybně. Firma nese zvláštní název Levné sklady a sídlí ve sklepě domu v Soukenické ulici v Praze. Byznys v malé podzemní místnosti ale jede. Palma nabízí devatenáct adres, nejvíc v severních a středních Čechách.

Adresa naoko

Na dotaz, zda je to legální, se jen pousměje. „Samozřejmě. Děláme to už tři roky a za celou dobu nebyl jediný problém,“ říká Palma.



Právníci připouštějí, že to legální je, ale v pořádku to není. „Bohužel je to legální, ale také nemorální,“ říká právník a poslanec Stanislav Polčák, jenž je také předsedou Sdružení místních samospráv.

„Je to typický příklad zneužití práva,“ přidává se právník Pavel Mareček, jenž zastupuje magistrát v Ústí nad Labem. „Úřad, který řeší oprávněnost změny trvalého bydliště, nemá žádnou možnost do toho zasahovat. Může jen dotyčného zapsat,“ dodává.

Polčák: Zákon o evidenci lidí se musí změnit Právník a předseda Sdružení místních samospráv Stanislav Polčák potvrdil, že „obchod s trvalým bydlištěm“ je nyní legální. Zákon chce změnit. Je legální, když někdo prodává trvalé bydliště jako zboží?

Trvalé bydliště je jen evidence. Neprokazuje se nějaký trvalejší úmysl té osoby mít vztah s obcí – žít tam a vychovávat děti. Je to nepochybně legální, ale nemorální. Firmy také sídlí na různých adresách za úplatu. Musíme se zákonem o evidenci obyvatel něco udělat. V naší kauze se ještě stalo, že dotyčná firma koupila malý díl nemovitosti, ve které žijí nic netušící lidé, a přihlašuje tam zájemce bez jejich vědomí.

Do roku 2012 a nového občanského zákoníku platilo předkupní právo pro spoluvlastníka. Do té doby nemohl nikdo koupit ten díl bez mého vědomí. Teď když se budu chtít pomstít spoluvlastníkovi, tak prodám půlku domu nepřizpůsobivým. Vím, že byly návrhy předkupní právo vrátit. Ten „většinový vlastník“ se dozvěděl až od mého kolegy, že má v domě nahlášené lidi.

Je jednoznačně nutné, aby se změnil zákon o evidenci obyvatel. Aby se k trvalému pobytu mohli vyjadřovat ti spoluvlastníci, kteří drží většinu. Jakub Pokorný

Právě v Ústí nad Labem mají Levné sklady hned dvě adresy. Jedna je v malém domku v blízkosti průmyslové zóny Předlice. Stavení přiléhá z každé strany k dalšímu domu. Bydlí v něm starší muž s družkou a dvěma syny.

„Cože? Bydlet tady?“ vyděsí se důchodce Jan Václav. „Ale kam byste se vešel, pane?“ spráskne ruce. V domku jsou kromě kuchyně jen další dvě světničky a vzadu ještě jedna místnost, kterou Jan Václav před časem přistavěl.

Když se dozvídá, že jde jen o úřední zápis bydliště, trochu se uklidní. Pořád však nechápe, co se děje. „Toho pána ani firmu neznám,“ kroutí rozpačitě hlavou, když se ho redaktor MF DNES ptá na Lukáše Palmu a společnost Levné sklady.

Vysvětlení se našlo při pohledu do katastru nemovitostí a po zmínce z rodinné historie. Jan Václav vlastní tři čtvrtiny domu, zbývající čtvrtinu si po smrti jeho bratra rozdělilo dvanáct lidí. Jeden z nich – syn Václavova bratra – přišel o svůj podíl v exekuci. Za pouhých deset tisíc korun ho koupila firma Yanka studio, kterou vlastní právě Levné sklady, obě firmy vznikly 13. září 2010 a v obou je jednatelem Lukáš Palma.

Tento nepatrný podíl v domě v ústeckých Předlicích stačí, aby Levné sklady jako spoluvlastník domu mohly podepisovat souhlas s umístěním trvalého bydliště svých klientů. A ostatní majitelé o tom nic netuší. „Nemají šanci se to dozvědět, úřad jim to neoznamuje,“ potvrzuje právník Mareček.

Nicméně prodejce adres se chce podílu v domku zbavit. „Mezi klienty není o tuto adresu zájem,“ říká Palma. V Ústí nad Labem má totiž ještě jednu, mnohem oblíbenější – opravovaný sedmipatrový panelák podél železniční trati ve čtvrti Trmice. „Už tady máme asi čtyřicet lidí,“ říká Palma. Zákazníci bydlí na staveništi jen úředně, přesto je podle Palmy láká anonymita, kterou v rodinném domě nemají.

Byznysu s adresami nahrává i mimořádně levný trh s nemovitostmi v Ústeckém kraji. Třeba v mosteckém paneláku, který Palma nabízí na začátku schůzky, firma koupila byt 4 + 1 za pouhých sto padesát tisíc korun. A díky němu do paneláku fiktivně stěhuje zákazníky.

Podle právníka Lukáše Packa je však před exekucí úplně nezachrání. Jen to exekutorovi může zkomplikovat práci a on po dlužníkovi musí pátrat delší dobu. „Jako první většinou míří na uvedenou adresu trvalého bydliště a u sousedů zjišťuje, jestli tam dlužník skutečně bydlí. Ale není pro něj problém zjistit, kam dlužníkovi chodí pošta nebo podpora v nezaměstnanosti. Případně si z evidence obyvatel ‚vyjede‘ předchozí adresu,“ říká Pacek a upozorňuje, že exekuce může proběhnout i v bytě, kde se dlužník jen ukrývá.

Levné sklady oficiálně vlastní Svitlana Pasichnyk. Svým klientům jde příkladem, také ona má fiktivní trvalé bydliště, a dokonce na stejné adrese, kterou Levné sklady nabízejí v Ústí nad Labem – na staveništi panelového domu v Trmicích.

Podobných firem působí v Česku mnohem víc. Politici se proto pokusí byznys omezit a třeba poslanec Polčák navrhuje zákon o evidenci obyvatel změnit.

V pražských Kobylisích se zabarikádoval muž před exekutory (listopad 2017):