Vnitro je klíčové a KSČM není zakázaná, říká místopředsedkyně ČSSD Fialová

Je podmínkou ČSSD, aby ve vládě, o které chce s vaší stranou vyjednávat hnutí ANO, nebyl trestně stíhaný politik? Nebo se to jednání vrací do bodu, kdy jste řekli, že musíte dostat ministerstvo vnitra nebo financí?

Po páteční schůzce politického grémia jsme obdrželi informaci, že Andrej Babiš má nějakou nabídku a o té budeme mluvit v předsednictvu. Čekáme, s čím přijde Andrej Babiš.

Když vaši kolegové Jan Hamáček a Jiří Zimola vedli vyjednávání, tak na něj přišli s tím, že pokud by trestně stíhaný politik měl ve vládě zůstat, tak musíte dostat pět křesel a jedním musí být buď vnitro, nebo finance. To už neplatí?

To bylo první kolo vyjednávání, které skončilo. Ztroskotalo na tom, že se nedohodli. Teď začínáme úplně znovu. Nevím o tom, že by byly nějaké podmínky, prostě se čeká, co nabídne protistrana. My máme problém s trestně stíhanou osobou, usnesení sjezdu platí.

Dle vašeho osobního názoru, bylo by dostatečnou kompenzací pro ČSSD, když pan Babiš ve vládě zůstane, že vám dají nějaká jiná vládní křesla?

My jsme chtěli silové resorty. V tom prvním kole finance nebo vnitro – tohle by pro nás byly resorty, které by nám zaručovaly, že budeme silným partnerem v koalici. To padlo pod stůl. Já nevím, s čím přijde Andrej Babiš.

Vy byste trvala na pozici ministra vnitra pro ČSSD?

Já bych to považovala za jeden z klíčových resortů.

Když byste se chtěli dohodnout...

My se chceme dohodnout.

Paní místopředsedkyně, ve Sněmovně existuje nějaká konfigurace a od voleb spolu při obsazování funkcí hlasuje většina ANO, SPD a KSČM se 115 hlasy. Ta nezmizí, ať se domluvíte s ANO, nebo nedomluvíte. Požadovala by vaše strana nějakou záruku nespolupráce ANO s SPD, aby vás ve Sněmovně neobcházeli?

My se o tom musíme pobavit v předsednictvu.

Vy jste v krajské koalici na Vysočině. Tam určitě nějakou takovou dohodu proti koaliční nevěře máte.

Máme ji. Myslím, že to je rozumná věc. Je to věc domluvy. Když máme být koaliční partneři, tak se musíme domluvit.

KSČM nebude v koalici, toho se Bohumínské usnesení netýká

Vám osobně by nevadilo, že by tu vládu tolerovali komunisté? Jaký je váš vztah k Bohumínskému usnesení, kterým si ČSSD zakázala spolupráci s komunisty na vládní úrovni?

Bohumínské usnesení stále platí, ale komunistická strana je legálně ve Sněmovně, není to zakázaná strana, je to strana která má své poslance, má své voliče. Je to možná o tom začít diskutovat, jestli Bohumínské usnesení je stále aktuální. Já je vnímám jako stranu, která není zakázaná a do Sněmovny se dostala stejně jako ty ostatní.

To, že by vás komunisté jako vládu ANO s ČSSD tolerovali, není v rozporu s Bohumínským usnesením?

Nebudou to koaliční partneři, takže toho se to netýká.

Bude ČSSD požadovat, aby v případě vzniku koalice s ANO byli odvoláni lidé z SPD z funkcí ve Sněmovně?

Vůbec tohle nebylo na stole. Slyším poprvé tuto variantu.

Jaký máte názor na hnutí SPD?

Hnutí SPD bylo také zvoleno do Sněmovny.

Považujete ho za demokratickou stranu, nebo ne?

Je zakázaná? Není zakázaná. Měli své voliče, svá procenta? Nevím, jak bychom jim mohli říkat, že na ta křesla nemají nárok, když tak rozhodli voliči.

Jestli si vzpomínám dobře, tak jste na sjezdu diskutovali o tom, že si zcela zakážete spolupráci s SPD. A protože jste nebyli nakonec usnášeníschopní, bylo na sjezdu řečeno, že tuto věc rozhodne nejbližší jednání ústředního výkonného výboru ČSSD. Podpoříte to, nebo ne?

V tuhle chvíle vám na to nebudu odpovídat.