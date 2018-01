Fiala má za cíl vrátit ODS na pozici nejsilnější strany v zemi

„V nedávných parlamentních volbách jsme dosáhli výsledku, který nás zařadil na druhé místo mezi politickými stranami a vrátil nás do pozice jasného lídra v pravé části politického spektra,“ uvedl Fiala v pozvánce na kongres ODS v Ostravě. Podotkl, že to znamená skoro padesátiprocentní nárůst voličů ODS proti předcházejícím parlamentním volbám. „Naším cílem je být znovu nejsilnější politickou stranou a zásadním způsobem ovlivňovat politiku v České republice,“ napsal stranickým kolegům.



V současné době má ODS 25 poslanců a je druhou nejsilnější stranou ve Sněmovně díky tomu, že ji volilo 572 948 lidí, což znamenalo volební výsledek 11,32 procenta.

Babiš hned po volbách o ODS mluvil jako o prvním možném spojenci, protože obě strany mají ve Sněmovně dohromady 103 hlasů a mohly by vytvořit jen dvoučlennou koalici. Občanští demokraté ale byli proti této možnosti.

„Okolnosti vzniku jednobarevné menšinové vlády hnutí ANO jsou znepokojivé. Neproběhla žádná seriózní jednání o vytvoření transparentní většiny v Poslanecké sněmovně, pan prezident i nový premiér postupovali při vytváření nové vlády od počátku směrem k menšinové vládě a tedy v rozporu se zvyklostmi parlamentní demokracie,“ uvedl tento týden Fiala před hlasováním o důvěře jednobarevné menšinové vládě, kterou Babiš sestavil. A změnu nelze čekat ani o víkendu, kdy se kongres ODS sejde jen dva dny před odloženým hlasováním o vládě.



Fiala nemá ve volbě protikandidáta a podporu před volebním kongresem, který bude zastíněn prvním kolem přímé volby prezidenta, získal ve všech regionech. Podobně silnou pozici má před obhajobou své funkce také první místopředsedkyně Alexandra Udženija.

„Vstupujeme už teď do kampaně před komunálními a senátními volbami. Chceme posílit naši pozici ve městech a vesnicích a navázat na dobrou práci našich starostů a zastupitelů. A potřebujeme nejen obhájit, ale i posílit naši pozici v Senátu. Vzhledem k současnému vývoji si ovšem ani nemůžeme být jisti, že už nejsme uprostřed kampaně před předčasnými parlamentními volbami,“ napsal stranickým kolegům Fiala.



Podle výsledků nominačních konferencí dostali podporu do stranických funkcí i dosavadní místopředsedové Martin Kupka, Miloš Vystrčil a Evžen Tošenovský. Do vedení strany by se chtěl vrátit někdejší ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba, nominace získali i Karel Krejza a Martin Baxa.