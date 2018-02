Šéf FBI se zastal úřadu a odmítl údajné zneužití pravomocí v ruské kauze

Ředitel Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Christpher Wray se v pátek zastal svých podřízených poté, co je republikáni v americkém Kongresu obvinili ze zneužití pravomocí. To mělo nastat během vyšetřování údajných zásahů Ruska do prezidentských voleb ve Spojených státech z roku 2016.