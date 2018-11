Falešný zdravotník. Muž s padělanými diplomy školil hasiče i úředníky

Jeho pozoruhodný příběh začal zhruba před šesti lety. Tehdy vzal pravý diplom své manželky, jež je diplomovanou záchranářkou, a rozhodl se, že bude zdravotníkem také. „Za pomoci počítače změnil číslo diplomu, protokolu, vysvědčení, vzdělávací obor, název a adresu školy, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo,“ napsala v trestním příkazu plzeňská soudkyně Kateřina Kubiasová.



Manželčinu školu na diplomu změnil na Vyšší odbornou školu zdravotnickou v Příbrami. „Takto si vytvořil padělaný diplom o absolvování oboru Diplomovaná všeobecná sestra,“ uvedla soudkyně. To ale Michalu Ř. nestačilo.

Vyrobil si padělek dalšího diplomu, tentokrát Lékařské fakulty Ostravské univerzity ze studijního oboru Zdravotnický záchranář, jehož originál našel na internetu. Na počítači opět změnil údaje a kopii opatřil razítkem se státním znakem. Tím získal nejen falešné vzdělání, ale i tituly Bc. a DiS, jimiž zvyšoval své šance při žádosti o zaměstnání.

Padělané diplomy nejprve předložil, když v září 2015 nastupoval jako referent Call centra do zákaznické linky Skupiny ČEZ, kde je vyžadováno středoškolské vzdělání. V lednu 2017 to zopakoval, když tamtéž žádal o pozici referenta smluvních vztahů. Díky padělkům se ale mohl věnovat své hlavní vášni – zdravotnictví. A to úplně zdarma.

Třeba v únoru 2010 se vydával za profesionálního záchranáře, když jako člen týmu plzeňského kickboxera Tonnyho Pacandy objížděl základní školy ve Starém Plzenci a varoval žáky před drogami.

Zdravotník a kandidát

Jeho jméno se objevuje i v záznamu hasičů, kteří v červenci 2013 vyjeli do restaurace v Holýšově na Plzeňsku k hořícímu oleji ve fritovacím hrnci. Ve zprávě je uvedeno, že k zásahu vyjel i zdravotnický záchranář Bc. Michal Ř., Dis., a poskytoval první pomoc ženě popálené na ruce. Odskočil si tam z hudebního festivalu Pekelný ostrov, kde zajišťoval, jak jinak, zdravotní dohled. Právě tam došlo o rok později ke kuriózní situaci.

Sanitka musela odvézt do nemocnice návštěvnici se zlomenou nohou, hned po ní ale dorazil další muž v záchranářské kombinéze a domáhal se vstupu na festival. Když ho policisté zkontrolovali, zjistili, že nemá řidičák, navíc nadýchal půl promile alkoholu.

Falešný zdravotník Michal Ř. tehdy prohlásil, že vetřelec se snažil na festival jen protlačit. „Znám ho, na festival se přijel normálně pobavit,“ uvedl. „Přijel v sanitce, o kterou ale nikdo nežádal a ani nijak nepatřil ke zdravotnickému týmu, který na festival dohlížel,“ sdělil tehdy redaktoru Plzeňského deníku.

Na druhou stranu se Michal Ř. svého „kolegy“ zastával a tvrdil, že bere různé prášky na vysoký tlak a tlumení bolesti, což mohlo drogový tester zmást. Pravdu se už nikdy nepodařilo zjistit, protože moč, kterou policie zaslala lékařům k rozboru, se po cestě rozlila, a nebylo tudíž z čeho udělat test.

V roce 2014 neúspěšně kandidoval ve volbách do zastupitelstva městského obvodu Plzeň-město. Jako bezpartijní na kandidátce ANO byl uveden s oběma tituly. „Podepsal čestné prohlášení, ve kterém tvrdil, že má vysokoškolské vzdělání. Doložil to fotokopiemi dvou diplomů,“ řekl krajský předseda ANO v Plzni Roman Zarzycký.

Čísla ofocených diplomů se shodují s těmi, které policie a soud označily za padělky. V listopadu 2015 školil plzeňské strážníky. Cvičil i zaměstnance Úřadu městského obvodu Plzeň 4. „Dělal to s takovým elánem a zároveň zkušeně a odborně, že nás ani nenapadlo žádat potvrzení o zdravotním vzdělání. Zvlášť když ho přivedla na úřad městská policie,“ prohlásil starosta Michal Chalupný.

Už v té době se provalilo, že zdravotník je falešný. V lednu předložil padělané diplomy naposledy: „V kanceláři personálního a mzdového oddělení Fakultní nemocnice Plzeň-Lochotín s žádostí o přijetí do pracovního poměru na pozici sanitáře na I. interní kliniku,“ uvedla soudkyně Kubiasová. Nemocnice diplomy prověřila a zjistila, že na zmíněných školách nestudoval.

Byl obviněn z padělání veřejné listiny. Hrozilo mu v krajním případě vězení až na tři roky. Starosta Chalupný ale doufal v nízký trest. „Třeba alternativní,“ řekl a poukázal na to, že muž pořádal kurzy zdarma.

„Nejlepší by bylo, aby si doplnil vzdělání, a pak bychom ho rádi znovu zvali do našich škol, protože neznám lepšího instruktora. Jeho znalosti a hlavně nadšení bylo neuvěřitelné,“ říká starosta a přidává historku z vlastní rodiny: „Byl na škole, kam chodí dcera. První pomoc předváděl na medvědovi a naše malá to pak doma neustále opakovala. Její medvěd měl každou chvíli nehodu a ona mu dávala první pomoc.“

Chalupný přitom nezpochybňuje, že podvádět se nemá. „Jenže tím, co dělal a že to dělal zdarma, myslím, že svůj dluh společnosti už dávno splatil,“ dodává.

Je, nebo není záchranářem?

Michal Ř. nakonec mírný trest skutečně dostal. „Odsuzuje se k úhrnnému peněžitému trestu v počtu osmdesáti denních sazeb ve výši sto korun, tedy v celkové výši osm tisíc,“ rozhodla soudkyně Kubiasová. Verdikt je pravomocný.

Michal Ř. pracoval v organizaci, která poskytuje zdravotnické a lékařské dozory, převáží pacienty a pořádá besedy. Podle jednatele Romana Čapka s ní spolupracuje stále. „Za Michala dám ruku do ohně, je hrozně šikovný, má větší znalosti než někteří lékaři,“ říká Čapek.

„A všechno už je v pořádku, Michal říkal, že školu v Příbrami mu uznali. Zdravotní vzdělání v oboru záchranář už má,“ prohlašuje. Zástupce ředitele příbramské zdravotní školy Luboš Velfl to však popírá: „Muž tohoto jména u nás nikdy nestudoval a nenastoupil ani po svém obvinění.“

Reakci Michala Ř. se nepodařilo získat, mobilní telefon měl v posledních dvou týdnech vypnutý.