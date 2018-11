Studenti se učí poznat fake news v únikové hře. Poznáte lež i vy?

Pravidla jsou jednoduchá - během vyučovací hodiny musí studenti rozluštit, který z pěti prezidentských kandidátů lže. Fake news nemusí být na první pohled patrné, ale pečlivě schované například v příspěvcích na sociálních sítích, lehkých nesrovnalostech v číslech, nebo přisuzování výroků někomu jinému, atd. Hra je určená pro středoškoláky, kteří by ji měli hravě zvládnout za zhruba 25 minut, zbytek hodiny je pro diskuzi.

„Chceme, aby studenti pochopili, že zprávy je potřeba si ověřovat, pokaždé. Minimálně ze dvou a více zdrojů s tím, že Google je náš nejlepší kamarád. Internet je plný falešných zpráv, které šíří dezinformační servery a někdy i klasické zpravodajské weby, které si informace pořádně neověří,“ říká vedoucí projektu Fakescape Julie Vinklová.

Hra je nyní primárně určená pro středoškoláky, nicméně Vinklová podotkla, že ji zvládly i děti z nižších stupňů. Právě na další školské úrovně chtěl tým hru rozšířit.

Momentálně jde hru hrát jen jednou. Jakmile ji tedy studenti vyřeší, už budou vědět, kdo je oním falešným kandidátem, který po zvolení plánuje prodat Moravu Slovensku.

Podle Vinklové se ovšem dá koncept použít i vícekrát, jen to dá práci. „Učitel by musel dosadit nové dezinformační a lživé zprávy, udělat jinou mapu, a trochu ty jednotlivé úkoly upravit, ale určitě by to šlo.“

Projekt navazuje na předchozí aktivitu studentů Masarykovy univerzity s názvem Zvol si info. Prvotní skupinku přestalo bavit, jak se „chytré hlavy plní hloupými (dez)informacemi“. Supervizory se jim stali Petra Vejvodová a Miloš Gregor z fakulty politologie. Podle Gregora nejde dezinformace úplně vymýtit, jen lidi naučit je najít a neposlouchat je.

- dezinformační zprávy, které mají za cíl například ovlivnit veřejné mínění, diskreditovat politické odpůrce nebo vyvolat skandál. Nejčastěji jde o falešné zprávy v oblasti politiky, zdravotnictví, životního prostředí a další. Alternativní názvy jsou také dezinformace, hoaxy nebo „novinářské kachny“.



„Kdybychom některé informace třeba mazali, už by to byla cenzura. S tím navíc většina webů pracuje - to my Vám dáváme tu jedinou pravdu, o které všichni mlčí. Máme svobodu slova, i když je to někdy záminka pro šíření pomluv a nesmyslů. My tak můžeme lidem jen vysvětlit, že k odhalení lží stačí jen chvíle hledání a dezinformace se dá snadno odhalit pouhým jednoduchým a rychlým ověřením, a to aspoň ze dvou nezávislých zdrojů, jak to ve školách učí novináře. Často je to otázka pár vteřin, maximálně minut. Stačí několik kliknutí a čtenáři vidí, že jde o dezinformace,“ popisuje politolog a odborný asistent z Masarykovy univerzity Miloš Gregor.

Jestli jde o léčení následků místo příčiny je podle Gregora otázka, kterou v životě nejde vyřešit. Nemůžete například nikomu říkat, aby vás nepomlouval. Když bude chtít, bude to dělat dál.

„Jsou tady samozřejmě právní možnosti, jak situaci řešit. Ale uvedu to na příkladu politických dezinformací. Ty se nejčastěji objevují před volbami. Pokud si vezmeme poslední průzkumy toho, že se velká část voličů rozhoduje týden před vhozením lístku do hlasovací urny, jsou fake news obrovským problémem. Ale než se na to přijde, uběhnou i týdny a škoda už je napáchaná,“ dodává Gregor.

Hlídací weby jsou velká pomoc

K odhalení fake news pomáhají servery, které kontrolují faktická tvrzení. Jejich dosah je ale malý. „To je stejné jako s našimi přednáškami. Na nich oslovíme v lepším případě tisíce studentů, ale nedostane se na všechny,“ popisuje dosah univerzit, neziskových organizací, webů a dalších projektů Miloš Gregor.

- skupina šesti studentů z katedry politologie Masarykovy univerzity vedená Milošem Gregorem a Petrou Vejvodovou. Chce šířit povědomí o fake news, jak zprávy ověřovat nebo učit studenty, jak poznat manipulace nebo falešné zprávy. Zvýšit mediální i digitální gramotnost společnosti. zvolsiinfo.cz - první skupina studentů Masarykovy univerzity, která sepsala "Surfařova průvodce po internetu". Slouží jako návod, jak se ve světě médií nenechat vodit za nos a nevěřit nesmyslům. Provádí také sérii přednášek po republice i Slovensku.

Fakescape ve středních školách je jen začátek. Autoři projektu chtějí v budoucnu hru upravit pro jednotlivé obory - jiná hra bude pro odborná učiliště a jiná zase pro gymnázia. Mezi variantami má být také hra pro základní školy nebo by mohla dostat i deskovou podobu.

Na výběr jsou například domovy důchodců. Senioři, kteří jsou aktivní na síti, jsou jednou z nejohroženějších skupin. Často posílají třeba řetězové e-maily, aniž by si ověřili obsah. Masarykova univerzita spolupracuje během listopadu také s Nadací O2. Původní projekt skupiny Zvol si info - publikaci s názvem „Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a manipulacích!!!“ - chtějí autoři rozšířit do více míst. Pokud si tak během předposledního kalendářního měsíce čtenáři koupí knihu přes e-shop, druhý výtisk mohou poslat zdarma na konkrétní místo.

„My si uvědomujeme, že mediální gramotnost často šíříme v naší sociální bublině a to hlavně u lidí, kteří to tolik nepotřebují. Chceme proto knihu vidět také v místech, kam by se normálně nedostala a kde by si ji často nemohli ani sami dovolit koupit,“ uzavírá nápad a spolupráci Kateřina Křivánková, předsedkyně spolku Zvol si info.