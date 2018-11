Australský Fairfax se spojí s televizí Nine a bude konkurovat i Netflixu

Akcionáři Nine budou po dokončení transakce vlastnit 51,1 procenta sloučené společnosti, akcionáři Fairfaxu zbývajících 48,9 procenta. Sloučená firma se bude jmenovat Nine a bude působit v oblasti tištěných médií, televize, rozhlasu i na trhu streamovacích služeb, kde bude konkurentem Netflixu.

„S potěšením oznamuji, že navrhované spojení firem Fairfax a Nine podpořila valná většina akcionářů,“ oznámil předseda správní rady Fairfaxu Nick Falloon.

Dodal, že spojení, které ještě musí schválit soud, by se mělo uskutečnit 7. prosince. O tři dny později by se s akciemi sloučeného podniku mělo začít obchodovat na burze.

Fúzi podle serveru BBC umožnila loňská změna australských zákonů regulujících vlastnictví mediálních společností. Ta odstranila zákaz souběžného vlastnictví novinových, rozhlasových a televizních aktivit.

Vydavatelství Fairfax je součástí australského života 177 let. Vydává mimo jiné tituly Sydney Morning Herald a Australian Financial Review. Stejně jako jiní vydavatelé novin po celém světě se i Fairfax dostal v posledních letech do finančních problémů kvůli poklesu příjmů. Firma se v důsledku fúze vzdá jména svého zakladatele Johna Fairfaxe.