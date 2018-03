KOMENTÁŘ: Facebook od patnácti? Nic to neřeší, děti budou akorát víc lhát

V tuto chvíli je minimální věkový limit pro vstup do sociálních sítí (a celé řady dalších internetových služeb) třináct let. Přesto Facebook aktivně využívají i děti podstatně mladší - desetileté, jedenáctileté i dvanáctileté. Většina dětí vlastně ani nevnímá, že překračuje nějakou určenou věkovou hranici - ke vstupu jim jednoduše stačí padělat datum narození a stanou se součástí komunity.

V roce 2015 jsme realizovali menší výzkum České děti a Facebook (E-Bezpečí, Seznam.cz, Vodafone a Linka bezpečí), který jsme doplnili daty loňské studie Sexting a rizikové seznamování českých dětí v kyberprostoru (E-Bezpečí & O2). Z obou studií jasně vyplynulo, že ve většině případů (v případě první studie až v 92 %) rodiče ví, že má jejich dítě účet na Facebooku.

A to i rodiče dětí, které jednoznačně věkový limit nesplňují. Jinými slovy - již v tuto chvíli rodiče tolerují, že mají jejich děti (často mladší třinácti let) účet na sociální síti Facebook. Jinými slovy, rodiče povolují dětem lhát o svém věku v online prostředí.

Většina odborníků (psychologů, pedagogů) v čele s profesorkou Soňou Livingstone (vedoucí týmu EU Kids Online z London School of Economy) potvrzuje, že sociální sítě nejsou pro děti určeny.

Když jsem s ní o tomto tématu před dvěma lety diskutoval na summitu v dublinské centrále Facebooku a Googlu, upozornila na to, že většina dětí mladších třinácti let, které měly účet na Facebooku, neměly od svých rodičů nastaveny žádné mantinely, co se týče používání internetu (například víc než 55 procent dvanáctiletých), velké procento těchto dětí pak měly tyto účty založeny se souhlasem rodičů.

Ústřední úlohu nehrají věkové limity, ale rodič

Základním článkem v této oblasti je tedy rodič. A ten dokáže dítě ovlivnit především tehdy, když je dítě hodně malé - ve věku do přibližně šesti let. Zjednodušeně řečeno - malé děti rodiče poslouchají, puberťáci ne. Ústřední úlohu tedy nehrají žádné technické věkové limity, ale rodič jako centrální článek prevence (plus samozřejmě škola), který nesmí zaspat a musí s dítětem pracovat odmalička, dokud to ještě jde. S věkovými hranicemi jednotlivých online nástrojů můžeme posouvat libovolně, bezpečí dětí to však nezajistí.

Kamil Kopecký Působí na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde v roce 2010 založil Centrum prevence rizikové virtuální komunikace. Zaměřuje se na rizika sociálních sítí, především na kyberšikanu, sexting či cyber grooming, a na ochranu osobních údajů na internetu.

Sociální sítě nejsou jediné služby, které jsou limitovány věkem - v podstatě všechny služby Googlu mají věkový limit třináct let (s výjimkou rodičovských účtů), limitována je pornografie (zpravidla osmnáct let), limitovány jsou také erotické videochaty (osmnáct let) a další tisíce služeb. Mimochodem, limit třináct let má třeba také populární Dropbox, a třeba i operační systém Android, který najdete ve většině mobilních zařízení (s výjimkou speciálních rodičovských profilů). A přesto tyto služby využívají děti - nezávisle na jakékoli formální restrikci.

Představa, která byla prezentována vládou ČR, vypovídá o naprosté neznalosti problému. Za zvláště úsměvnou považuji představu o existenci formuláře - „kolonky“ - kterou rodič vyplní a povolí tak dítěti vstup na Facebook.

Umíte si představit mechanismus ověření takovéto kolonky? Bude snad stát předávat Facebooku databázi rodičů konkrétních dětí? Bude snad rodič předávat Facebooku úředně potvrzený rodný list? Matriční záznamy? Nebo snad potvrzení ze školy? Nebo bude Facebooku podávat údaje o své platební kartě? Jak Facebook ověří, že jde o rodiče? V době GDPR naprosto nepředstavitelné. A absurdní. Navíc to bude mít dopad i na české služby, které nabízejí obsah pro děti starší třinácti let.

Přístup, který je rozumný a kompromisní, kompatibilní s mezinárodním právem, představuje podle mého názoru stávající hranice třináct let. Ta totiž na jedné straně dostatečně zajišťuje ochranu dítěte vzhledem k internetovým službám, které pro něj nejsou určeny, na druhou stranu mu umožní využívat celou škálu služeb, které pro něj určeny jsou (třeba klasický balíček služeb Googlu). Zvýšení věkové hranice povede k jedinému - děti budou v online prostředí více lhát a podvádět, aby se dostaly ke své oblíbené službě.