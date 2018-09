Google, Twitter a Facebook vyrazily do boje proti falešným zprávám

Firmy se v kodexu zavázaly podrobněji kontrolovat reklamy na účtech a webových stránkách, kde se objevují falešné zprávy. Budou také více kontrolovat věrohodnost zpráv.

Ke kodexu se zatím kromě Facebooku a Googlu připojily Twitter, Mozilla a několik inzerentů.

Skupina mediálních poradců však firmy za kodex kritizuje, protože podle nich nepředstavily více konkrétních opatřeních.

V zemích Evropské unie se bude příští rok v květnu volit do europarlamentu a Brusel se snaží zabránit zásahům do kampaní ze zahraničí. Příští rok se také bude volit do místních zákonodárných sborů v Belgii, Dánsku, Estonsku, Finsku, Řecku, Polsku, Portugalsku a na Ukrajině.

Rusko čelí obvinění z ovlivnění prezidentské volby v USA, referenda v Británii o členství v EU v roce 2016 a loňských voleb v Německu. Moskva to popírá.

Evropská komise v dubnu uvedeným firmám sdělila, aby si navrhly kodex. Jinak že budou čelit regulačním zásahům kvůli tomu, že nedělají dost proto, aby odstranily zavádějící nebo nelegální obsah. Firmy proto přišly s vlastním návrhem.

„Odvětví se zavázalo k širokému spektru akcí, od transparentnosti v politické reklamě až po uzavření falešných účtů, a my to vítáme,“ řekla komisařka pro digitální ekonomiku a společnost Marija Gabrielová.

Návrh také zahrnuje odmítnutí plateb od stránek, které šíří falešné zprávy, pomoc uživatelům, aby pochopili, proč jsou cílem určitých reklam a rozlišili reklamu od redakčního obsahu, dodala agentura Reuters.