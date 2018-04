Facebook nás může podsouváním informací velmi účinně ovlivňovat, říká expert

Co všechno o nás může Facebook v dnešní době zjistit?

Vše, co napíšeme do svého profilu nebo to sdílíme. A navíc, pokud používáme Facebook nebo aplikaci Messenger v mobilním telefonu, posíláme sociální síti geolokační informace, kde se v určité chvíli nacházíme a kde jsme se pohybovali.

Na co lidé nejčastěji zapomínají v oblasti zabezpečení svých profilů?

Nejlepší je jít na titulní stránku svého facebookového profilu, kliknout na ikonu otazníku a vybrat možnost Run Privacy Check Up. Poté si zkontrolujete svá bezpečnostní nastavení v kategoriích Post, Apps a Profile. Zde si nastavíte úroveň bezpečnosti, která je pro vás osobně přijatelná (podrobný návod si přečtěte v článku Zalepte si díry v soukromí).

Martin Půlpán V oblasti IT se pohybuje od roku 1990. Specializuje se zejména na ochranu proti různým variantám útoků DDoS, sofistikovaným kybernetickým útokům typu APT (cílený dlouhodobý útok na systém), dále na detekci neznámého malwaru a problematiku úniku citlivých dat. Od roku 2010 úspěšně podniká v oblasti kybernetické bezpečnosti a unified communication pod hlavičkou vlastní společnosti net.pointers.

K čemu se mohou uniklá data využívat?

K ovlivňování veřejného mínění, politickým kampaním, „direct marketingu“ (přímé oslovování vybraných zákazníků, pozn. red.), sociálnímu inženýringu a podobně.

Jak snadné je pro nějakého sběrače se dostat k datům z Facebooku?

Přes takzvané aplikační rozhraní bylo možné vyhledávat profily podle telefonních čísel nebo e-mailů. Facebook nyní aplikační rozhraní zablokoval, protože se zjistilo, že bylo velmi intenzivně a dlouhou dobu využíváno pro získávání dat o jeho uživatelích. Potom bylo možné spárovat informace získané z různých zdrojů s reálnými profily uživatelů Facebooku.

Jaké firmy data využívají?

Sociální sítě a další aplikace – Facebook rozhodně není jediný – sbírají nejen osobní informace typu telefonní číslo, e-mail a datum narození, ale velmi je zajímá i chování uživatelů. Vytvářejí propracované profily uživatelů sociálních sítí ve snaze monitorovat vaše chování, nákupní zvyklosti, sociální zařazení, politickou orientaci, to, kde se často pohybujete, váš zdravotní stav, náladu a mnoho další informací, které vypadají vzhledem k jednotlivci jako bezcenné, ale pokud takto vyprofilujete větší množství uživatelů, v případě Facebooku jde až o dvě miliardy lidí, a provážete to s geografickými informacemi, mají tato data velkou marketingovou hodnotu.

A samozřejmě jsou žádaným artiklem nejen pro firmy typu Cambridge Analytica, ale i pro tisíce dalších, které pracují pro různé farmaceutické podniky, marketingové společnosti a další korporace, které se zaměřují na prodej zákazníkům (více o kauze Cambridge Analytica v článku Facebook v problémech).

Které další sociální sítě mohou mít podobný problém jako Facebook?

Bohužel, tento fenomén monitoringu chování uživatelů je charakteristický pro většinu sociálních sítí, ale i aplikací, u kterých bychom to ani nečekali, jako jsou například antivirové programy. Profilování svých uživatelů, a to velmi detailní, samozřejmě už dlouhá léta provádějí společnosti, jako je Google, Microsoft, Apple, Spotify a mnoho dalších. Některé z těchto společností tato data prodávají dál, některé je používají pro svůj marketing, produktový development a podobně.

Sbírají se například informace z Messengeru či WhatsApp?

Ano, sbírají, dokonce i vaše zprávy či statusy, které jen napíšete, smažete a neodešlete, jsou zaznamenány a něco o vás vypovídají.

Jak časté je, že se na Facebooku objeví falešné profily, které pak sbírají informace o získaných přátelích?

Nemám k dispozici nějaké statistiky, ale je to poměrně časté a jsou známy případy, kdy do těchto aktivit investují i agentury pracující pro politické strany a celé státy. Velmi známý je případ „trolí“ farmy z Petrohradu, která pracuje pro ruskou vládu a je napojena na ruské tajné služby.

Tyto organizace vytvářejí falešné profily a pomocí šíření zmanipulovaných informací a demagogických zpráv se snaží ovlivňovat například veřejné mínění, volební výsledky nebo náladu ve společnosti. Je to velmi nebezpečný jev, který má velice negativní vliv na demokratické principy a integritu zejména vyspělých demokratických zemí, na něž je tato internetová propaganda zaměřena.

V Česku se v poslední době s těmito aktivitami setkáváme velmi často, a to zejména ze strany Ruska, které se snaží ovlivnit veřejné mínění a politickou orientaci naší země a destabilizovat nás, EU i NATO. Je to otevřená informační válka, která zde probíhá už nějakou dobu, a sociální sítě a další digitální média jsou pro tyto destabilizační činnosti ideálním nástrojem.

Využívají se nějak informace, které uživatelé Facebooku zadávají v různých anketách typu - Jaké jste zvíře či filmová postava?

Jakákoliv informace, která se váže k nějakému profilu, je cenná a v kontextu využití technologií „big data“ (Pokročilá analýza velkého objemu údajů, které je možné zpracovat díky moderním a rychlým počítačům a levnému úložnému prostoru, pozn. red.) je cenná dvojnásobně. Může totiž představovat nějaký trend, popis chování, který se z ní dá vysledovat. Sociální sítě se snaží vidět do našeho myšlení, a když porozumí tomu, jak se chováme a jak přemýšlíme, mohou nás podsouváním určitých informací velmi účinně ovlivňovat. To se děje denně už několik let. Rozruch kolem Facebooku neukazuje na nic nového, tato síť tyto aktivity provozuje vlastně již od svého přerodu v komerční firmu a na tom je založen její byznys.

