VIDEO: Letadla, která přistávala v Praze, bojovala se silným větrem

Mluvčí letiště Marika Janoušková pro ČTK uvedla, že pražské letiště nemuselo zatím řešit žádné vážné problémy. „Nezaznamenali jsme ani to, že by se některý pilot rozhodl z preventivních důvodů přistát na jiném letišti,“ řekla Janoušková.



„Pražské letiště má čtyři ranveje, takže může přistávání letadel přizpůsobovat tak, aby nepůsobil nežádoucí boční vítr,“ dodala mluvčí pro ČT.



Podle redaktorky iDNES.cz, která byla na palubě jednoho z přistávajících letadel, let neprobíhal příliš klidně. „Vracela jsem se zrovna z Norska, když to s námi začalo házet ze strany na stranu, nahoru dolů. Trvalo to asi čtvrt hodiny, možná víc. Bylo to silné a dost nepříjemné. Za chvíli jsem si vzpomněla na zprávy o vichřici, takže jsem se trochu uklidnila. Alespoň jsem věděla, co a proč se děje,“ uvedla po přistání.

„Ale stejně jako ostatní v letadle jsem se lehce bála a přemýšlela, jak silný vítr musí být, aby dokázal shodit letadlo. Taky se mi z toho houpání dělalo špatně, ale letadlo i můj žaludek to naštěstí vydržely. Po přistání, které jsme zvládli s asi dvacetiminutovým předstihem, se kromě potlesku ozval taky jásot a jeden z cestujících při odchodu osobně poděkoval pilotovi, že nás bezpečně dopravil na zem,“ dodala redaktorka.

Silný vítr podle ČTK zkomplikoval a omezil leteckou dopravu v okolních státech. Na letišti v rakouském Salcburku bylo zrušeno několik letových spojů. Podle mluvčího letiště Alexandera Klause byly do nedělního poledne dva lety z devíti zrušeny a pět letů bylo přesměrováno na jiná letiště.

Omezen byl provoz i na berlínském letišti Tegel a Airbus 380, který letěl z amerického Houstonu do Frankfurtu nad Mohanem, musel mimořádně přistát na jiném německém letišti společnosti Lufthansa. Letoun nejprve chvíli kroužil nad letištěm ve Frankfurtu, nakonec se ale jeho kapitán z bezpečnostních důvod rozhodl k přistání ve Stuttgartu, kde nakonec bezpečně přistál.

Podívejte se, jaké škody bouře napáchala v Německu:

