Slavný pavilon Expo 58 se otevře veřejnosti. Na knedlíky se jen vzpomíná

„Projekt se bude konat v rámci akce Designblok. Má oslavovat to, co Expo 58 dodnes reprezentuje, tedy inovativnost, design a kreativitu. Veřejnost se může vrátit v čase díky nábytku v bruselském stylu, dopravním prostředkům z 50. a 60. let a dobovým fotografiím,“ uvedli zástupci komunikační agentury Havas Prague, která v legendární stavbě sídlí.

Budova byla postavena v roce 1958 jako součást československého pavilonu na Světové výstavě Expo 58 v Bruselu. První velká světová výstava po druhé světové válce skončila právě před 60 lety, 19. října 1958. A Československý pavilon na ní slavil velký úspěch. I svou Restaurací Praha.

„Nejlepší poklonou pro nás bylo, když jsme se dočetli, že recepce, kterou jsme uspořádali, byla gastronomická pohádka tisíce a jedné noci. Cizinci nejprve ohrnovali nos nad dršťkovou polévkou, ale záhy změnili názor. Knedlíky, svíčková, kachna a dršťková polévka šly na dračku. Zásoby kaviáru jsme pak jedli my,“ smáli se bývalí alcroňáci, jak si mezi sebou říkali, v exkluzivním rozhovoru pro MF DNES před deseti lety. Jejich šéf, ředitel restaurace Miroslav Hříbek prý říkal: „Během Expa 58 k nám chodil svět na oběd a na večeři.“

Československý pavilon získal na výstavě v Bruselu hlavní cenu Zlatá hvězda. Trojice architektů František Cubr, Josef Hrubý a Zdeněk Pokorný tak povznesla československou architekturu na světovou úroveň. Zároveň je to jeden z největších mezinárodních úspěchů tehdejšího Československa.



Slavná éra pokračovala i po výstavě. V roce 1960 byl pavilon demontován a převezen do Prahy. Jeho jedna část byla postavena na Výstavišti, tehdejším Parku oddechu a kultury Julia Fučíka, kde stála až do tragického požáru v roce 1991.



Ta druhá, restaurační, se přestěhovala do Letenských sadů, a výhled Prahu byl řadu let velkým tahákem. V prvním patře se nacházela francouzská restaurace první cenové skupiny, v přízemí Plzeňská restaurace druhé cenové skupiny.

Přestože byla budova prohlášena za památku, v 90. letech rušná restaurace přestala fungovat. Objekt byl pak vydražen v malé privatizaci a následně několikrát změnil vlastníka. Do počátku nového tisíciletí budova chátrala, zachovala se pouze betonová konstrukce.

Když už se zdálo, že se bude muset celý objekt zdemolovat, podařilo se najít investora a budovu přestavět na kancelářskou. Rozsáhlá rekonstrukce probíhala v letech 1997 až 2001 a autoři zachovali vnější původní podobu budovy. Uvnitř se podařilo zachránit proslulé vřetenovité schodiště s modrou mozaikou.

Ale restaurace se už do objektu kousek nad řekou nevrátila. Stavba však byla rozšířena o prostory v podzemí, kde se též nachází kanceláře, a svým designovým řešením poutá pozornost milovníků moderní architektury. Sídlí v ní reklamní agentura a při příležitosti významných akcí a výročí otevírá své dveře veřejnosti.

„Pravidelně se účastní Designbloku i mezinárodní akce Open Houses. Budova Expa 58 často vystupuje ve filmu nebo v reklamách a je také místem veřejných vystoupení,“ doplnil zástupce agentury Havas.