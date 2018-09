Prezidentovi radí s inkluzí zemědělci a bankéř, zlobí se učitelé

Expertní tým prezidenta Miloše Zemana diskutoval minulou sobotu na lánském zámku o současné problematice školství. Přizván byl také současný ministr školství Robert Plaga (ANO) a jako oponent i bývalý ministr školství Stanislav Štech (ČSSD).

Složení expertní skupiny prezidenta republiky Marie Benešová – právnička, členka ČSSD



– právnička, členka ČSSD František Čuba – bývalý senátor za SPO, poradce prezidenta pro oblast zemědělství a hospodářství



– bývalý senátor za SPO, poradce prezidenta pro oblast zemědělství a hospodářství Vladimír Dlouhý – prezident Hospodářské komory ČR



– prezident Hospodářské komory ČR Jaroslav Hanák – prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR



– prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Rudolf Jindrák – ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky

– ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky František Lukl – předseda Svazu měst a obcí ČR

– předseda Svazu měst a obcí ČR Vratislav Mynář – vedoucí Kanceláře prezidenta republiky



– vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Martin Nejedlý – externí poradce prezidenta, bývalý místopředseda SPO



– externí poradce prezidenta, bývalý místopředseda SPO Jiří Rusnok – guvernér ČNB



– guvernér ČNB Miroslav Toman – ministr zemědělství ČR



– ministr zemědělství ČR Jaroslav Zavadil – odborový předák

Zdroj: www.hrad.cz



Nejdřív předložili expertní zprávy, jednotliví členové týmu se k nim pak měli možnost vyjádřit. Celé jednání trvalo několik hodin. Diskutovali o problematice nadaných dětí, financování sportu, kvalifikovanosti učitelů nebo o inkluzi.

„Na jednání expertního týmu zazněla shoda, že inkluze nesmí být útokem a likvidací praktických a speciálních škol v ČR. Podle expertního týmu by mělo dojít k omezení inkluze na našich školách,“ napsal potom na web Pražského hradu tiskový mluvčí Jiří Ovčáček.

Jak upozornila Učitelská platforma, jediní, kdo o problémech školství mohli erudovaně hovořit, byl právě Štech s Plagou, žádný jiný odborník na školství totiž v expertním týmu Miloše Zemana není. Členem je například poradce pro oblast zemědělství a hospodářství František Čuba, ministr zemědělství Miroslav Toman nebo guvernér České národní banky Jiří Rusnok (viz box).

Inkluze, tedy vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, je jedním z nejdiskutovanějších školských témat. Když se jednalo o jejím zavedení, rozhádalo to veřejnost i odborníky. Právě proto se sdružení učitelů pozastavilo nad tím, jak je možné, že se k takto zásadnímu tématu vyjadřuje tým, který dané problematice nemůže z logiky věci do hloubky rozumět. Vyzvali proto prezidenta, aby svůj stálý expertní tým rozšířil o řady odborníků na školství.

„Je dobře, že se současný tým rozšířil o současného či předchozího ministra školství, ale pokud chce mít prezident skutečně expertní tým, který vzdělávání rozumí, tak to nestačí,“ uvedla předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová. „Obávám se, že prezident republiky není z vrcholných politiků jediný, který konzultuje vzdělávací politiky s lidmi, kteří vzdělávání jako celku vůbec nerozumí,” dodala.

Na dotaz iDNES.cz, zda Pražský hrad tento požadavek zváží, odpověděl mluvčí Jiří Ovčáček pouze, že expertní tým se nevěnuje jen tématu školství.

Redakce iDNES.cz se proto zeptala členů expertního týmu, co si myslí o tom, že by k danému tématu mělo být alespoň vždy přizváno víc odborníků, kteří by se k problémům mohli vyjadřovat stejně jako členové týmu.

„To je rozhodnutí pana prezidenta a ten si vybral tým, který je stabilní už pět let a ta témata jsou různá, příště to bude energetika, dál třeba dopravní infrastruktura, takže to nemá logiku. Vím, že kdekdo by se tam rád dostal, ale ať je pan prezident jakýkoliv, v tomto je nekompromisní. Přestože někteří členové expertního týmu už nezastávají své pozice, stále zůstávají. Podle mě to složení bohatě stačí,“ reagoval prezident svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

„Expertní tým je uzavřená skupina, pochybuji, že budou přijímat někoho dalšího,“ uvedla právnička Marie Benešová.

„Ať se bude probírat cokoliv, mohlo by se říct, že je potřeba odborníků. Je věcí prezidenta, jak vnímá roli expertního týmu. Dost těžko si dovedu představit, aby stálým členem byl vždycky odborník na dané téma, které je každý měsíc jiný,“ řekl bývalý ministr školství Stanislav Štech.

Hanák byl jedním z těch, kteří se na jednání vyjádřili proti inkluzi. Zdůvodnil to tím, že školství má úplně jiné cíle a priority.

„Shodli jsme se, že inkluze není priorita ministerstva a názor drtivé části veřejnosti včetně odborné je, že by se měla omezit a mělo by se dávat pozor, jaký objem prostředků se do ní dává,“ říká Hanák.

Štech: Slovo omezení nepadlo

„Rozčiluje mě, jak je teď veřejností vnímám závěr jednání, že má dojít k bůhvíjakému omezení ve smyslu zákazu inkluze na běžných školách,“ řekl iDNES.cz Štech.

Řeč podle něj byla pouze o revizi. „Nejsem si ani jistý, že na debatě padlo slovo omezení, bavili jsme se o tom, jak to udělat lépe, efektivněji, že je potřeba provést revizi. Ale nemyslím si, že by závěr byl, že je třeba omezit inkluzi. Revize sice znamená určitá omezení, ale když se to řekne takto obecně a bez dalšího vysvětlení, tak to může vést k nedorozumění, že se bude jednat o radikální řez shora,“ dodal.

Štech proto napsal Plagovi dotaz, jak celou situaci vnímá on, ale odpověď zatím nepřišla. Plaga nereagoval ani na dotazy iDNES.cz. „Ministerstvo školství není oprávněno pracovní schůzku nijak komentovat,“ říká mluvčí resortu Jarmila Balážová.

V sobotu však Plaga ČTK řekl, že speciální školství je nedílnou součástí školské soustavy, ale že je podfinancované. Hlasy, které mluví o zániku speciálních škol, nejsou podle něj pravdivé.

Expertní tým funguje od roku 2013. Není jasné, podle čeho si Miloš Zeman členy vybírá. Podle Ovčáčka to jsou lidé, kteří dobře rozumí svému oboru, ale mají také všeobecný přehled.

Prezident Miloš Zeman se nyní se závěry jednání může obrátit na vládu, aby se navrhované změny snažila prosadit v legislativě.



Jak moc problematika členy expertního týmu zajímala a jak moc se u jednotlivých bodů zdrželi se však lze jen domnívat. Záznam z jednání se totiž nepořizuje. „A je to tak správně,“ podotkl Ovčáček.

Zeman patří k dlouhodobým kritikům inkluze. „Měl bych deset argumentů proti inkluzi, ale řeknu vám jeden jediný. Jeden z nejsilnějších lidských citů je radost z úspěchu. Dítě, mentálně postižené a zařazené do normální třídy, tuto radost ztrácí. Bude tam vždycky poslední. Zatímco ve speciální nebo praktické třídě bude mít šance, aby občas vyniklo,“ uvedl Zeman letos v lednu ve Sněmovně.