Drž hubu, Satane! Do Vatikánu se sjeli duchovní na semináře exorcismu

Otec Cárdenas, kolumbijský kněz, přijel do Říma, aby se učil exorcismu. Považuje to za „dar“, který chce sdílet se svými faráři doma v El Espinal. A zdaleka není jediným, koho netradiční kurzy přilákaly.

Přijelo na 300 katolíků, většinou duchovních, a organizátoři týdenní akce věří, že se jim podaří naverbovat armádu potenciálních vymítačů, kteří dokážou čelit narůstajícím démonickým silám.

Výběr seminářů Jak poznat rozdíl mezi psychickými poruchami a posedlostí



Modlitba osvobození



Podpůrný exorcista: práva a povinnosti



Magie a ezoterika



Čarodějnictví v Africe



Semináře organizují konzervativní katolické skupiny a účastníci za ně platí 372 dolarů, dalších 309 dolarů stojí simultánní překlad, píše deník The New York Times.

Během přednášek často zaznívá, že internet a ateismus jsou těmi kořeny zla, se kterými je třeba bojovat. Sám Cárdenas varoval, že černá magie se může přenášet i přes obrazovky, americké filmy jsou podle něj rovněž problém. Démoni podle něj vstupují do těla přes zadní část mozku a raná traumata, jako sexuální zneužití, na ně mohou zvýšit náchylnost.

Zároveň je však z proslovů na kurzech patrné, že vše souvisí i s rostoucím přesvědčením konzervativního křídla katolíků, že se církev pod správou papeže Františka odklonila nesprávným směrem. A že konec světa se tím přiblížil.

Peklo není?

Vatikán měl co vysvětlovat, když italský reportér nedávno citoval údajná slova papeže, že peklo neexistuje. Hříšné duše podle něj zkrátka zmizí. Vatikán sice reagoval, že reportér slova špatně pochopil, ale kritika ze strany konzervativních katolíků přišla obratem. „Naprosto nepřijatelné,“ vyjádřil se k výroku třeba americký kardinál Raymond Burke.



Jak ale The New York Times připomíná, hlava katolické církve o ďáblovi hovoří. Nedávno František napsal, že v biblických časech se posedlost démony mohla lehce zaměnit za epilepsii. To ovšem neznamená, že by se věřící měli domnívat, že za všechny případy může psychická nestabilita a že tím pádem ďábel neexistuje, uvedl.

Strasti exorcismu

Ostatně už v roce 2014 Vatikán zřídil Mezinárodní asociaci exorcistů, která aktuálně čítá přibližně 250 nejlepších vymítačů ďábla. A když v roce 2016 zemřel nejznámější italský vymítač ďábla - otec Gabriel Amorth - poptávku po vymítačích to v zemi jen podpořilo.

A proto ani zájem o tematické semináře nechybí. Úspěch u posluchačů sklidil například kardinál Simoni, který za albánského komunistického režimu strávil roky ve vězení a pracovních táborech. Byl tázán, jak pozná, že exorcismus zafungoval. „Pocítíte to okamžitě,“ vysvětloval. Postižený sebou začne zmítat, tři čtyři lidé ho musí držet, aby posléze dotyčný povstal s radostným úsměvem, popisoval kardinál živě své zkušenosti.

Dodal, že často musel s ďáblem hrát tvrdou hru a říkat slova jako: „Drž hubu, Satane!“



Telefonát s ďáblem Dokument o exorcismu Libera Nos (Osvoboď nás) vyhrál cenu na benátském filmovém festivalu v roce 2016. Snímek sleduje sicilského kněze, který v jedné scéně telefonuje s posedlou ženou a říká: „Vymítám tě, satane.“ posléze hovor ukončí se slovy: „Dobrá, promluvíme si později. Pozdravuj ode mne manžela.“

K provozování exorcismu přes telefon, což je církví zakázané, se Simoni vyjádřil suše: „Provedl jsem to stokrát, možná tisíckrát.“

Vatikán má za sebou ale i nepříjemné zkušenosti s exorcisty, třeba s africkým arcibiskupem Emmanuelem Milingem ze Zambie. Ten proslul v devadesátých letech právě jako léčitel a vymítač ďábla. Když pobýval v Itálii, říkalo se mu „čaroděj doktor biskup“. Později se ale oženil s korejskou akupunkturistkou a byl exkomunikován za to, že knězi jmenoval čtyři ženaté muže.



Nicméně i pro příští rok se s týdenním seminářem počítá. Organizátoři věří, že tentokrát dorazí i oblíbený papežův exorcista, luterán Manuel Acuña.



Papež František údajně veřejně vymítal ďábla: