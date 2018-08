Nosit plnovous odporuje evropským hodnotám, tvrdí polský poslanec

7:34 , aktualizováno 7:34

Plnovousy na tvářích mladých šviháků, hipsterů, nejspíše svědčí o ohrožení evropských hodnot. Alespoň to tvrdí polský poslanec, který módní jev připsal islamizaci. Sám plnovous nikdy nenosil a je hrdý na to, že jeho tvář zdobí knírek. A to jeden z nejvýraznějších v celém parlamentu.