EU by neměla nutit členy k přijímání uprchlíků, řekl německý ministr Maas

8:00 , aktualizováno 8:02

Členské státy Evropské unie by neměly být nuceny k přijímání uprchlíků na základě většinového hlasování. Země, které migranty přijímat nechtějí, by měly pomáhat například přímo v Africe. Prohlásil to německý ministr zahraničí Heiko Maas v rozhovoru pro bulvární list Bild.