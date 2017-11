Lídři EU se sjeli na summit do Švédska, přijali pilíř sociálních práv

Druhou částí summitu je pracovní oběd, na kterém v rámci takzvané Agendy lídrů, což je plán předsedy Evropské rady Donalda Tuska o podobě evropské integrace, šéfové členských zemí diskutují mimo jiné o možném rozšíření studentského výměnného programu Erasmus.

Myšlenku sociálního pilíře před dvěma roky představil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, jeho vznik pak završilo letošní říjnové jednání unijních ministrů pro zaměstnanost a sociální věci v Lucemburku, kteří dokument jednomyslně přijali. Páteční slavnostní vyhlášení pilíře stvrdili svými podpisy Juncker, předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani a estonský premiér Jüri Ratas, jehož země nyní unii předsedá.

„Naše unie vždy byla v jádru vždy sociálním projektem. To je více než jen jednotný trh, více než peníze, více než euro. Je to o našich hodnotách a o způsobu našeho života,“ řekl Juncker. „Dnes jsme včlenili naše společné hodnoty a závazky do souboru dvaceti principů a práv. Od práva na spravedlivou mzdu po právo na zdravotní péči, od práva na celoživotní vzdělávání, lepší vyváženost pracovního a soukromého života a rovnost pohlaví po minimální příjem,“ dodal předseda Evropské komise.

Dokument je rozdělen do tří kapitol: první se týká rovných příležitostí a přístupu na trh práce, druhá spravedlivých pracovních podmínek a třetí sociální ochrany a začleňování.

Sobotka: Pro Česko nepůjde o velkou změnu

„Jsou tam teze, které se týkají bezpečnosti při práci, ale týkají se také sociálního zabezpečení, mezd, přístupu ke zdravotní péči, rovnosti z hlediska odměňování, rovných šancí a podobně,“ řekl premiér Bohuslav Sobotka. Text se zmiňuje také o právu na kvalitní vzdělávání, na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem nebo na přístup k sociálnímu bydlení.

Sobotka poznamenal, že pilíř nadále vychází z toho, že oblast sociální politiky zůstává především v kompetenci jednotlivých členských států. „To znamená, že nejde o nějakou snahu harmonizovat kompletně sociální politiku Evropské unie, ale spíše deklarovat určité politické principy, ke kterým by se jednotlivé členské země měly přibližovat. Pro Českou republiku to nebude představovat žádnou velkou změnu, protože my patříme mezi státy, které mají jednak nejnižší nezaměstnanost, ale také patříme mezi země, které mají vysokou míru sociální soudržnosti a vysokou míru sociálního zabezpečení,“ dodal.

„Evropský pilíř sociálních práv by měl sloužit jako vodítko na cestě k efektivním výsledkům v oblasti zaměstnanosti a sociální oblasti při řešení současných a budoucích výzev, které jsou přímo zaměřeny na uspokojení nezbytných potřeb lidí, i na cestě k zajištění lepšího uzákonění a uplatňování sociálních práv,“ uvádí preambule pilíře.