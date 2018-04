Smrt stisknutím tlačítka? Čeští poslanci jsou k eutanazii zdrženliví

V minulém volebním období předložil zákon, který by eutanazii umožnil, tehdejší poslanec ANO Jiří Zlatuška. Zákon se ani nezačal v parlamentu projednávat. A zatím se nezdá, že by toto volební období mělo přinést nějaký průlom, ačkoli v anketě iDNES.cz mezi poslanci napříč stranami se i zastánci eutanazie našli.

„To téma vnímáme liberálně. Právo na důstojný odchod ze života by člověk měl mít, ať už je to asistovaná eutanazie nebo samořiditelná eutanazie. Já si myslím, že to patří k modernímu státu, k liberální demokracii, jakým způsobem člověk opustí život,“ řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Zároveň ale dodal, že eutanazie nepatří mezi věci, které by jeho strana aktivně prosazovala. „Nevím, že bychom plánovali takový návrh. Není to v našich prioritách,“ řekl iDNES.cz Bartoš. „Rozhodně nebudeme vstupovat do náboženské roviny, kde často zaznívá od konzervativních nebo křesťansko-konzervativních stran, že o životě člověk nemůže rozhodovat. Do tohohle diskurzu bych nevstupoval. Sám jsem věřící,“ uvedl šéf Pirátů.



„My jsme proti eutanazii. Je to falešné milosrdenství. My bychom se měli starat, abychom umožnili lidem důstojné umírání, ideálně v kruhu rodinném, nebo v kruhu svých blízkých, s využitím paliativní péče, s využitím dnešních medikamentů, které skutečně minimalizují bolest nebo zanechávají člověka v důstojném stavu. Domníváme se, že eutanazie je špatná cesta, je zneužitelná,“ uvedl poslanec za KDU-ČSL Jiří Mihola.

Legalizace eutanazie v Česku - ano, či ne? celkem hlasů: 1501

Ano 1183 Ne 279 Nevím 39

„TOP 09 pro ni nikdy hlasovat nebude pro obrovské riziko zneužití, popřípadě i možného psychického nátlaku na lidi, kteří nejvíc potřebují, aby je někdo vzal za ruku, a určitě nepotřebují, aby je přemlouval k tomu, aby to skončili. Jsem přesvědčen, že máme jednotné stanovisko,“ řekl iDNES.cz předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, bývalý člen lidovců.

Budu tomu bránit zuby nehty

Ale odpor k eutanazii není jen věcí křesťanských politiků. „Já jsem zásadně proti. Život je to nejcennější, co máme. Pohybuji se mezi pacienty jako viceprezidentka svazu pacientů a pacientská ombudsmanka a vím a dokážu si představit, že člověk v jednu chvíli jakoby řekne, že už to je neúnosné, ale když překoná ten den, dva, pár hodin, tak ty věci vidí jinak,“ vnímá eutanazii jako zlo Alena Gajdůšková z ČSSD.

„Dnes je paliativní péče na tak vysoké úrovni, že nikdo nemusí trpět. Medicína umí odstranit utrpení, umí odstranit bolest, umí dát péči, i když člověk už na tom není úplně dobře, aby netrpěl. V našich zeměpisných šířkách se zneužilo spoustu věcí. Jsem přesvědčena, že by se z toho mohl stát, dříve nebo později, dobrý kšeft, a mohlo by to být zneužito vůči starým lidem, nemocným lidem a tomu já budu bránit zuby nehty,“ prohlásila poslankyně ČSSD.

Odmítavý postoj mají i v hnutí STAN a v KSČM. „V současné době pro eutanazii nejsme. Já si myslím, že naše společnost pro to ještě není zralá,“ je přesvědčena Věra Kovářová ze STAN. A stejně to vidí komunista Pavel Kováčik. „Je tam možnost zneužití. I když může být mnoho různých důvodů pro, ale ta možnost zneužití převládá a znamená, že eutanazii jsme zatím nepodporovali a podporovat nebudeme,“ řekl.

Okamura: Dal bych na názor odborníků

Naopak kromě Piráta Bartoše opatrné ano eutanazii vyslovil předseda SPD Tomio Okamura. „Když jsem čistě lidsky o tom uvažoval, není to žádné stanovisko SPD, tak proč by člověk sám o sobě nemohl rozhodnout, když se cítí už v takových bolestech a má třeba něco nevyléčitelného? Asi by se o tom měla zahájit nějaká diskuse, ale já nejsem odborník. Já sám jsem kolem sebe měl několik blízkých lidí, kteří opravdu byli těžce nemocní a strádali opravdu velice dlouhou dobu. Je to na odbornou diskusi,“ řekl iDNES.cz Okamura s tím, že by pro něj byl zásadní názor odborníků.



Vyhraněný názor nemá poslanec nejsilnějšího hnutí ANO Patrik Nacher. „Jakkoli si myslím, že jsem pevně zakotvený v různých názorech, tak u eutanazie pevný názor nemám, protože vnímám jak tu rovinu, že ti lidé trpí a chtějí mít svobodu rozhodnutí, tak i rovinu možného zneužití tohoto institutu. Tohle bych sám nenavrhl, ta hranice je tak citlivá, neuchopitelná, že myslím, že nemám pouvoir do něčeho takového zasáhnout,“ prohlásil Nacher.

„To je mimořádně složitá otázka, nemá cenu hledat stranický postoj. Je to věc etického přístupu. Kdyby se takový návrh objevil, a to nemůžeme vyloučit, bude se každý poslanec rozhodovat sám za sebe. Já jsem k tomu poměrně opatrný, ale umím si představit velkou debatu. Nejsem schopen odpovědět ano, nebo ne. Moje úvaha není 100:0. Mluvím s lékaři, kteří mají jiný pohled a zkušenosti, zejména s těmi nevyléčitelně nemocnými. Já sám bych to nepředložil,“ řekl předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

Anketa mezi poslanci tedy ukázala, že převažuje ne či zdrženlivost k institutu eutanazie. Zároveň se ukázalo, že jsou i poslanci, kteří by si to představit uměli. Ani oni se ale nehrnou do toho, že by s takovým návrhem přišli.