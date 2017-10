Europoslanec Jiří Pospíšil se stal řádným členem TOP 09

„Mým cílem je straně především pomoci,“ řekl ve čtvrtek Pospíšil. Do europarlamentu kandidoval za TOP 09 jako nestraník. Do roku 2014 byl členem ODS.

Po víkendových parlamentních volbách se o Pospíšilovi v médiích mluví jako o možném nástupci předsedy Miroslava Kalouska v čele strany. „Jsem řadový člen. Nyní bude probíhat velmi hluboká debata, jak dál a co musí strana udělat. Do té debaty se zapojím a jsem připraven ji poslouchat. A zda na nějakou funkci budu kandidovat, to se rozhodnu na základě většinového názoru v TOP 09,“ řekl Pospíšil.

Nejasná je zatím i jeho případná pozice ve vedení pražské TOP 09. „Tak je to možná varianta, ale určitě víte, že někteří by ho rádi viděli ještě ve vyšších pozicích. Proto je tomu třeba nechat čas,“ řekl předseda pražské TOP 09 Martin Dlouhý.

Kalousek, který v úterý oznámil, že do čela strany znovu kandidovat nebude, však Pospíšila nepovažuje za vhodného nástupce. „Kdyby se mě zeptal, tak bych mu nedoporučil, aby kandidoval na předsedu TOP 09,“ řekl Kalousek tento týden novinářům.

Jako problém vnímá Kalousek dřívější působení europoslance v ODS. „Tak jako já jsem zatížen svojí minulostí z dob, kdy jsem předsedal KDU-ČSL, tak on je úplně stejně zatížen z doby, kdy byl místopředsedou ODS,“ prohlásil Kalousek.

Pospíšil byl místopředsedou ODS v letech 2010 až 2014 a za stejnou stranu byl ministrem spravedlnosti ve vládách Mirka Topolánka i Petra Nečase (oba ODS). V lednu 2014 se Pospíšil s občanskými demokraty rozešel. Do europarlamentu kandidoval jako nestraník na kandidátce TOP 09 a STAN.

Jako o jednom z možných Kalouskových nástupců se mluvilo také o místopředsedkyni TOP 09 Markétě Pekarové Adamové. Serveru Aktuálně.cz ve čtvrtek řekla, že se o funkci nebude ucházet, protože se chystá založit rodinu.

Středočeská TOP 09 navrhla tento týden do nejužšího vedení strany senátora a místostarostu Dymokur na Nymbursku Tomáše Czernina.

TOP 09 ve víkendových volbách získala 5,31 procenta hlasů, ve Sněmovně tak má sedm mandátů. Ve volbách před čtyřmi lety strana kandidující tehdy s podporou Starostů obdržela téměř 12 procent a poslanců měla 26.