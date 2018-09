Juncker chce posílit pohraniční stráž EU a ochranu voleb europarlamentu

9:03 , aktualizováno 9:03

Počet členů pohraniční a pobřežní stráže Evropské unie by se měl do roku 2020 zvýšit na deset tisíc. V projevu před europoslanci to řekl předseda končící Evropské komise Jean-Claude Juncker. Navrhl také zlepšit ochranu nadcházejících voleb do europarlamentu.