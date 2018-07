Nová Babišova potíž? Europoslanci zpřísňují pravidla střetu zájmů u dotací

O změně finančních pravidel pro souhrnný rozpočet EU psal v Česku jako první web Neovlivní.cz. Na počátku července Evropským parlamentem prošla úprava, jež rozšiřuje vnímání střetu zájmu v souvislosti s evropskými penězi, tedy i dotacemi, které hojně pobírá i Agrofert v Babišově svěřenském fondu.

Střet zájmů se v nařízení týká účastníků finančních operací, mezi něž nově patří i vnitrostátní orgány na všech úrovních. Případný střet zájmů má přitom „zaměstnanec“ sám nahlásit nadřízenému a řešit. „Ke střetu zájmů dochází, je-li z rodinných důvodů, z důvodů citových vazeb, z důvodů politické nebo národní spřízněnosti, z důvodů hospodářského zájmu nebo z důvodů jiného přímého či nepřímého osobního zájmu ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí účastníka finančních operací nebo jiné osoby,“ píše se v nařízení.

Finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie Hlava IV Plnění rozpočtu Článek 61 Střet zájmů Odstavec 2: Případné riziko střetu zájmů týkající se zaměstnance vnitrostátního orgánu přednese tento zaměstnanec svému přímému nadřízenému. Případné riziko střetu zájmů týkající se zaměstnance, na něhož se vztahuje služební řád, přednese tento zaměstnanec příslušné pověřené schvalující osobě. Příslušný přímý nadřízený nebo pověřená schvalující osoba písemně potvrdí, zda střet zájmů existuje. Je-li zjištěn střet zájmů, zajistí orgán oprávněný ke jmenování nebo příslušný vnitrostátní orgán, aby dotčený zaměstnanec ukončil veškerou činnost v dané věci. Příslušná pověřená schvalující osoba nebo příslušný vnitrostátní orgán zajistí, aby byly učiněny veškeré další vhodné kroky v souladu s platným právem.

Úpravy už formálně schválil výbor pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu. Ve věstníku nařízení oficiálně vyjde na konci července a začne platit po třech dnech.

Jak pro iDNES.cz potvrdilo tiskové oddělení Evropské komise, týká se to i ministrů a premiéra, web Neovlivní.cz proto v této souvislosti upozorňuje na Babiše a jeho Agrofert ve svěřenském fondu. Babiš má ve vztahu k fondu status obmyšleného (v jeho prospěch mají správci konat a majetek si obmyšlený z fondu může vzít kdykoli zpět, pozn. red.), na fond navíc dohlíží také jeho manželka Monika Babišová.

Podle Neovlivní.cz bude muset Babiš prokázat, že podniky ve svěřenském fondu neovládá, jinak koncern Agrofert přijde o dotace.

„Nechápu, co mi pořád kdo kolem střetu zájmů vyčítá. Právě kvůli zákonu jsem svůj majetek převedl do svěřenského fondu, tak nevím, co bych měl udělat víc,“ řekl deníku Právo Babiš. Na dotaz iDNES.cz, jak hodlá situaci případně řešit, Babiš pouze uvedl, že se k tomu již jeho bývala firma vyjádřila.

„Uvedené nařízení se Agrofertu podle všeho nijak nedotýká, protože pan Babiš není ovládající osobou a ani skutečným majitelem svěřenských fondů. Rádi bychom také zdůraznili, že dotace máme úplně stejné jako všichni ostatní zemědělci v ČR – na krávu, na hektar a podobně,“ reagoval mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka.

Přestože Babiš není oficiálně ovládající osobou holdingu, v radách protektorů, které na fondy dohlíží, je i jeho manželka Monika Babišová. A nové evropské nařízení zmiňuje právě i roli rodinných příslušníků.

Paradoxní situace

Článek 61 Střet zájmů Odstavec 3: Ke střetu zájmů dochází, je-li z rodinných důvodů, z důvodů citových vazeb, z důvodů politické nebo národní spřízněnosti, z důvodů hospodářského zájmu nebo z důvodů jiného přímého či nepřímého osobního zájmu ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí účastníka finančních operací nebo jiné osoby.

Předseda opoziční TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil si nechal vypracovat od právníků vypracovat analýzu, co v praxi bude nařízení znamenat. Výsledky však ještě nemá.

Pokud se ukáže, že se nařízení týká i přímo předsedy vlády, vznikne v Česku paradoxní situace. Podle pravidel má totiž dotyčný případný střet zájmů řešit se svým nadřízeným. „Je-li zjištěn střet zájmů, zajistí orgán oprávněný ke jmenování nebo příslušný vnitrostátní orgán, aby dotčený zaměstnanec ukončil veškerou činnost v dané věci,“ uvádí nařízení.

Komu by se v takovém případě zodpovídal premiér, není jasné. Podle Evropské komise řešení náleží národním orgánům. Česká ústava říká, že předseda vlády se zodpovídá Sněmovně, která nedávno vyslovila Babišovu kabinetu důvěru.