Britský rozvod s EU je v půlce, diplomaté vidí světlo na konci tunelu

„Posunuli jsme se. Teď už existuje přinejmenším obrys toho, jak bude vypadat třeba přechodné období,“ říká Fabian Zuleeg z bruselského Střediska evropských politik. Obě strany nyní dohánějí několik ztracených měsíců. Britové totiž po loňském formálním oznámení, že opouští EU v souladu s článkem 50 unijních smluv, řešili komplikovanou vnitropolitickou situaci.

Vyjednavači EU a Londýna Michel Barnier a David Davis však před deseti dny oznámili shodu na velké části textu, „rozvodové dohody“, jejíž oficiální název je Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii.

Na společné tiskové konferenci na začátku minulého týdne Barnier s Davisem ukázali návrh textu dohody s mnoha zeleně zabarvenými odstavci, na kterých se už obě strany shodly. Týkají se práv občanů EU v Británii a Britů v EU po brexitu, vyrovnání britských finančních závazků a právě také přechodného období.

Přechodné období má uklidnit hospodářství

Na přechodném období, které potrvá od britského odchodu z unie v březnu 2019 až do konce roku 2020, má britská strana výrazný zájem, především ve snaze uklidnit podnikatelskou a finanční sféru. Aby dohody dosáhl, ustoupil Londýn od většiny svých původně deklarovaných představ.

Přechodnému období je věnováno jen několik odstavců dohody, o které platí, že dokud není sjednána celá, nemohou platit ani její odsouhlasené části. Na domluvu zbývajících částí včetně komplikované otázky režimu na irsko-severoirské hranici je čas přibližně do října, obě strany totiž potřebují další čas k následné ratifikaci. Navíc Unie se obává možných komplikací na britské straně.

„Pokud Britové odejdou úplně bez dohody, dá se jen těžko očekávat, že by to byl nějaký spořádaný proces. Nešlo by o ‚tvrdý‘, ale o chaotický brexit,“ upozornil Zuleeg.

Diplomaté obeznámení se stavem rozhovorů jsou v důsledku vývoje z posledních týdnů optimističtí. „Jednání podle návrhu Evropské komise se vyplácí, dostáváme 99 procent toho, co jsme chtěli,“ prohlásil jeden z nich.

Prezidenti a premiéři 27 zemí unie (tedy bez Británie) minulý pátek schválili společnou představu toho, jak by měly vypadat vztahy mezi unií a Británií po konci přechodného období. O této problematice se začne s Londýnem jednat teprve nyní. Budoucí smlouva či smlouvy, které britská premiérka Theresa Mayová nazývá „zvláštní a hluboké partnerství“, se budou moci uzavřít až poté, co Británie z EU odejde.