eRecepty fungují, lékaři nedostanou pokutu za nevystavení, řekl Vojtěch

„Chtěl bych uklidnit pacienty, že eRecept funguje a pokud by byl nějaký problém, pacient dostane svůj lék na listinném receptu, takže se ke svému léku vždy dostane,“ uvedl Vojtěch na úvod úterního brífinku, kterého se zúčastnila i zastupující ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irena Storová. Šéf této organizace Zdeněk Blahuta rezignoval před Vánocemi.

Sytém má stále určité zpoždění, proto Vojtěch předložil zákon, který by měl roční období bez sankcí garantovat. Očekává, že bude schválen v únoru příštího roku. „Pokud by SÚKL zahájil nějaká přestupková řízení, což ale nepředpokládám, veškerá by se zastavila,“ řekl ministr po svém nástupu do funkce.

„Elektronické recepty jsou správnou cestou, systém má své přínosy pro pacienty, lékaře i lékárníky,“ míní Vojtěch. Pacienti by podle něj mohli ocenit vyšší míru bezpečí při výdeji léků, nemusí také pokaždé navštítvit lékaře, protože eRecept se dá předepsat na dálku. Jediný problém měly od 1. ledna eRecepty vystavené pomocí SMS zpráv.

Ministr rovněž uvedl, že v systému chybí lékový záznam, který má být během roku připraven. V souvislosti s tím se bude řešit otázka, kdo všechno bude mít přístup k osobním údajům pacienta.

Storová na brífinku představila aktuální informace, podle kterých bylo během úterý předepsáno 102 tisíc eReceptů a přes 50 tisíc jich bylo vydáno v lékárnách. Stále však přes 7 000 lékařů čeká na ověření svých údajů, aby se mohli k systému přihlásit.

Lékárníkům nový systém nevadí

Proti elektronickým receptům dlouhodobě vystupuje Česká lékařská komora,(ČLK), podle které je systém nevyzkoušený a zatím nepřináší oproti dosavadním papírovým receptům nic navíc. ČLK podala kvůli eReceptu trestní oznámení. Povinnost podle ní vedla i k tomu, že někteří zejména starší lékaři ukončili své praxe. Podle ministerstva jich ale bylo 48, což je méně než loni.

Mluvčí České lékárnické komory (ČLnK) Michaela Bažantová v úterý dopoledne uvedla, že lékárníci nemají se systémem žádný problém, pouze je překvapuje množství listinných receptů. „Zatím to jde bez problémů. Největší problém mají lékárníci s tím, že lékaři nadále píšou listinné recepty, tak jestli jsou platné a mohou na ně vydat lék a zdravotní pojišťovny jim je proplatí,“ řekla iDNES.cz Bažantová.



Lékař, který eRecept předepíše, předá pacientovi pouze takzvaný identifikátor eReceptu, což je 12místný kód složený z písmen a číslic. Pacient si sám vybere, jestli jej chce v podobě papírové průvodky, e-mailem, SMS nebo přes mobilní aplikaci. Lékárníkovi se načtením identifikátoru údaje z eReceptu zobrazí na monitoru počítače.

Podle ČLnK je nejvhodnějším způsobem předání papírová průvodka. Pacient na ní vidí údaje, na které byl zvyklý u papírového receptu a snadno si ověří platnost eReceptu. Zároveň usnadní práci lékárníkovi a zkrátí dobu výdeje léku.

V určitých situacích může lékař vypsat i papírový recept. Jedná se o případy, kdy pacient potřebuje silně účinné léky, takzvané recepty s modrým pruhem, nebo lékař navštíví pacienta doma. Jde to také v případě, kdy si pacient bude vyzvedávat léky v lékárně v jiné zemi.

Zastánci elektronického receptu tvrdí, že se jím ušetří až 400 milionů korun. Zamezí se výdeji na falšované papírové recepty nebo vydávání léků na recepty, kterým už skončila platnost. Proto lékárníci lékaře vyzvali, ať platnost automaticky prodlužují už při vydání.

Systém eRecept může odbavit až 130 milionů receptů za rok, nyní je to asi 70 milionů papírových receptů. Za nepoužívání eReceptu může být sankce maximálně dva miliony korun.