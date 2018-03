Dva měsíce s eReceptem: systém funguje, pacienti jej hodnotí kladně

„Pacienti nemusejí mít chytrý telefon, aby elektronický kód lékárníkovi ukázali,“ uvedla zastupující ředitelka Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irena Storová. Předpis jim přijde v podobě 12místného alfanumerického kódu. Jen v únoru pacientům přišlo na mobil 68 tisíc takových zpráv, čtyřikrát více než během ledna.

Kromě SMS mohou pacienti svůj kód získat v příloze zaslané na e-mail, nebo z papírové průvodky eReceptu, což je obdoba původních papírových receptů. Díky předání přes SMS nebo e-mail může lékař vystavit recept i mimo ordinaci, nebo bez fyzického setkání s pacientem, například u antikoncepce nebo jiných pravidelně užívaných léků.

Využít mohou pacienti také webovou či mobilní aplikaci, přes kterou si elektronický recept jednoduše vyhledají a v lékárně pak ukáží alfanumerický kód nebo čárový kód. Ukázat mohou lékárníkovi i QR kód. Ten doposud není na eReceptu povinný, ministr ovšem počítá s tím, že během příštího roku QR kód plně nahradí ten čárový.

Zatím bez pokut

Lékaři musejí evidovat léky v centrálním úložišti od začátku roku. Vojtěch na začátku února uvedl, že lékaři nebudou pokutováni, pokud elektronický recept nevystaví (více v článku eRecepty fungují, lékaři nedostanou pokutu za nevystavení, řekl Vojtěch). Od roku 2019 však bude nevydání eReceptu sankciováno. Podle ministerstva však budou pokuty padat jen ojediněle.



V současné době je do systému zapojeno přes 46 tisíc lékařů a zubařů, alespoň jeden elektronický recept předepsalo 30 tisíc z nich. Každého lékaře v systému navíc musí ověřit Česká lékařská komora. „Ještě v lednu na ověření Českou lékařskou komorou čekalo okolo čekalo osm tisíc lékařů. Nyní je jich jen 354,“ řekl Vojtěch. „Počet vydaných e-receptů se každým týdnem zvyšuje. Tyto statistiky sledujeme, nejčastěji se předepisují elektronické předpisy v pondělí,“ uvedl ministr a dodal, že ze všech současně vydávaných receptů je jich 80 procent vydáváno v elektronické podobě.

Obavy, že kvůli povinnosti vydávat elektronické recepty zavře své ordinace větší množství lékařů, se podle ministra nepotvrdily. Ke konci roku podle něj skončil podobný počet lékařů jako v roce 2016 (více v článku Exodus praktických lékařů se nekoná, skončila jich přibližně stovka). Někteří lékaři kritizovali systém za pomalé reakce a zbytečné prodlužování práce. Podle ministerstva však trvá průměrná odezva centrálního úložiště několik sekund.

Veřejnost se k e-receptům staví kladně

Ministerstvo si nechalo zpracovat vlastní průzkum, aby zjistilo, jak se na elektronické recepty dívá veřejnost. Během druhého týdnu v únoru se na to agentura STEM zeptala více než jednoho tisíce lidí z celé České republiky. Kladně se k zavedení eReceptů stavělo celkem 91 procent oslovených. Jako dobrou věci vnímalo eRecepty 90 procent dotázaných, a to i přesto, že jim žádná elektronická preskripce ještě vypsána nebyla.

Z lidí, kteří už mají s e-recepty zkušenost, 63 procent dotázaných uvedlo, že tento typ receptu nijak neprodloužil čekání u lékaře. Podle 73 procent se déle nečeká ani v lékárně. Šest procent lidí ovšem uvedlo, že se setkalo s lékařem, který chce kvůli nové povinnosti zavřít ordinaci.

Podle průzkumu by dvěma třetinám lidem nevadilo, kdyby lékaři viděli seznam všech jejich léků. Právě s tím chce do budoucna pracovat i samotné ministerstvo, které od ledna příštího roku plánuje rozšíření e-receptů. Nově by tak mohli všichni lékaři sdílet i lékový záznam pacienta, který je v současné době přístupný pouze jedmu z nich.

„Nemůžeme říct, že je tento stav finální. Chceme s elektronickým receptem a lékovým záznamem pracovat dále,“ uvedl nový náměstek ministra Filip Vrubela, který má na starosti další vývoj elektronické preskripce. Podle něj sdílení lékového záznamu umožní kontrolu duplicit a předchozích léků vydaných jinými lékaři, případně zabrání nežádoucímu vzájemnému působení předepsaných léků.

Ministerstvo se zavedením eReceptů spustilo i roadshow po České republice. „Máme v plánu objet všechny kraje v Česku,“ uvedl ministr. Podle Storové jde o semináře pro lékaře a lékárníky, na kterých získají praktické informace o celém systému. Kdy a kde se setkání konají, to zájemci z řad odborné veřejnosti zjistí na stránkách ministerstva a e-receptů.