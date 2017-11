V žádném kraji už netrvá kalamitní stav, většina poruch elektřiny je vyřešena

Při vichřici, která v neděli zasáhla Česko, zůstaly bez proudu statisíce domácností. Vzhledem k velkému počtu poruch na vedení vysokého a nízkého napětí ČEZ následně vyhlásil kalamitní stav v Karlovarském, Královéhradeckém, Libereckém, Pardubickém, Plzeňském, Středočeském a Ústeckém kraji a na Vysočině. Jako první odvolal kalamitní stav v pondělí večer v Plzeňském a Královéhradeckém kraji.

„Na základně příznivého vývoje poruchovosti a nízkému počtu omezených odběrných míst ČEZ Distribuce k (úterním) 23:00 odvolává kalamitní stav pro zbývající kraje,“ uvedla mluvčí.

Současně doplnila, že odběratelé, kteří zatím ještě zůstávají bez proudu, by k němu měli být připojeni co nejdříve. Firma současně předpokládá, že ještě budou hlášeny nějaké poruchy na vedení nízkého napětí, ale měly by se týkat jen rekreačních objektů a osad.