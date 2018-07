Energetičtí šmejdi. Domácnosti obchází podvodníci s levnou elektřinou

„Provádíme dohled nad dodavateli energií,“ tvrdí drobná blondýna. V jedné ruce třímá iPad s čísly a tabulkami, v druhé ruce ukazuje kartičku se svým jménem, identifikačním číslem a názvem společnosti Centrální výběrová řízení.

Obchází v Teplicích dům od domu a prohlašuje, že pracuje ve státní instituci, která kontroluje, jestli ČEZ a další energetické firmy snížily cenu elektřiny o 18 až 20 procent, jak prý nařídil stát. Nechá si předložit vyúčtování a okamžitě má jasno: firmy to neudělaly. A hned nabízí, že to napraví. Stačí cosi podepsat.

Ve skutečnosti neexistuje žádné vládní zlevňování, a tudíž ani úřad, který by to kontroloval a za jehož pracovnici se žena vydává. Dělá to proto, aby vzbudila důvěru a lidé přistoupili na to, co jim nabízí. Není sama, podobných případů řeší úřady desítky.

Desatero proti šmejdům 1. Nenechte se do ničeho nutit. 2. Vždy se ptejte, zda se bavíte přímo s dodavatelem, nebo se zprostředkovatelem. 3. Když někdo zvoní na vaše dveře a tvrdí, že je zaměstnancem ERÚ nebo ČOI, pravděpodobně lže. 4. Je u vás podomní prodej omezený vyhláškou a podomní prodejce zákaz porušil? Obraťte se na (městskou) policii. 5. Volá někdo na váš telefon, píše na e-mail? Ptejte se, odkud má kontakt a zda disponuje vaším souhlasem pro zasílání obchodního sdělení. 6. Odmítněte dárky či služby „za určitých podmínek zdarma“. 7. Nikdy se nezavazujte, že podepíšete smlouvu, kterou ještě nemáte k dispozici. 8. Nikdy nepodepisujte nic, co jste si nepřečetli a úplně nepochopili. 9. Případné spory s dodavatelem řešte ihned. 10. Od smlouvy o dodávkách energií, kterou jste uzavřeli po telefonu či na ulici, můžete odstoupit do 14 dní nebo ji vypovědět nejpozději 15. dne po zahájení dodávek.

Česká obchodní inspekce i ministerstvo průmyslu důrazně varují před podvodnými zástupci zprostředkovatelů dodávek energií, kteří se v posledních měsících čím dál častěji objevují u dveří domácností. Energetický regulační úřad (ERÚ) je označuje za „energetické šmejdy“ po vzoru těch, kteří donedávna na předváděcích akcích nutili seniorům předražené hrnce.

Vydělají na pokutách

„Jejich metody zavánějí stejnými nekalými praktikami, jaké měli prodejci hrnců,“ říká mluvčí ERÚ Michal Kebort. „Nabízejí lidem přechod k levnějšímu dodavateli energie a tvrdí, že všechno je zdarma. Jenže se to nakonec může hodně prodražit a lidem hrozí několikatisícové poplatky nebo pokuty za odstoupení od smlouvy,“ varuje.

Šmejdům jde buď o provizi za nového zákazníka přihraného spřátelenému dodavateli energie, nebo o smluvní pokutu, pokud si klient přestup rozmyslí. A vydávají se přitom nejen za zaměstnance neexistujícího státního kontrolního úřadu, ale i za inspektory České obchodní inspekce a pracovníky České pošty.

Redakce MF DNES kontaktovala majitele Centrálních výběrových řízení Vlastimila Zimáka a popsala mu zkušenost s pracovnicí firmy. Na dotaz, proč takto firma postupuje a zda je to podle něj v pořádku, Zimák přímo neodpověděl. Místo toho obsáhle popisoval, že jeho firma zákazníkům skutečně poskytuje garanci úspor a zdůraznil, že přímý (podomní) prodej je legitimní.



„Stejně jako jiné formy prodeje, má i tento řadu úskalí, zejména v lidském faktoru,“ připustil. Proto prý práci terénních pracovníků firma důsledně kontroluje. „U každého zákazníka proběhne nahrávaná telefonní verifikace, kterou ověřujeme, že si opravdu přeje, abychom mu vybrali výhodnějšího dodavatele, a zjišťujeme, jak terénní pracovník vše zákazníkovi vysvětlil, jakou používal argumentaci a jak s ním byl zákazník spokojen. V případě, že zjistíme, že některý z našich terénních pracovníků klame spotřebitele, okamžitě přistupujeme k ukončení spolupráce a vůči pracovníkovi uplatňujeme sankce,“ dodal Zimák.

Před kontrolou policie zmizeli

Jenže tento případ není jediný, nedávno byli například dva pracovníci Centrálních výběrových řízení ve Zbirohu na Rokycansku. „Tvrdili, že dohlížejí na ceny a že prý mám nějaké poplatky za elektřinu 90 korun, ale mám platit jen 25 korun. Říkali, že je zaštiťuje Česká obchodní inspekce,“ popsala jedna z žen ze Zbirohu.

Přihlášku podepsala, ale pak si to rozmyslela a zavolala na ČOI, aby si informace ověřila. „Tam mi řekli, že ti lidé lžou, a abych tu smlouvu zrušila,“ dodala. Zavolala si pracovníky firmy zpět, jenže ti jí řekli, že odstoupení od smlouvy není tak jednoduché. „Prý to musím udělat po telefonu, nebo písemně,“ sdělila.

Zkušenosti se zástupci Centrálních výběrových řízení mají i obyvatelé vesnic na Litoměřicku. „Přišli na úřad, mávali kartičkami a zaštiťovali se Českou obchodní inspekcí. Já jsem zrovna náhodou četla varování skutečné ČOI, a tak jsem zavolala inspekci a policii. Než přijela hlídka, byli pryč,“ líčí starostka. Chce zůstat v anonymitě, neboť se obává odvety. Jednu už zažila. Den po první návštěvě se prodejci na obecní úřad vrátili. „Křičeli, že jsem na ně zavolala policii, a vyhrožovali, že podají žalobu,“ říká.

Pár dní nato se situace opakovala v obci Černiv. „Taky tvrdili, že jsou ze státní firmy,“ říká starosta Černivi Petr Vít. Tehdy dostal upozornění od starostky vedlejší obce, že jde o nepoctivé prodejce. „Vyhlásil jsem obecním rozhlasem, aby se přihlásil ten, kdo jim něco podepsal. Přišli dva lidi, oba starší 60 let,“ líčí starosta Vít.

Okamžitě se obrátil na Českou obchodní inspekci a ta ihned zažádala o odstoupení od smlouvy. „Pak mi volali ti prodejci a řvali, že kazím jméno jejich firmy. Smlouvy se ale podařilo zrušit,“ popisuje starosta.

Občanský zákoník totiž umožňuje bez sankce odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu, pokud byla uzavřena mimo obchodní prostory, tedy po telefonu nebo na ulici.

Inspekce smlouvy prověřuje

Metody firmy Centrální výběrová řízení sleduje Česká obchodní inspekce. „Když získáme smlouvu od spotřebitele, který tvrdí, že se mělo jednat o návštěvu státního úřadu, v mnoha případech jmenují spotřebitelé rovnou inspektory České obchodní inspekce, smlouvy jsou vystaveny na firmu, kterou zmiňujete i vy, Centrální výběrová řízení, a. s.,“ říká mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Smlouvy nyní inspektoři prověřují. „Dle předběžných informací zatím pro podezření na nekalou obchodní praktiku,“ dodává Fröhlich.

Zprostředkovatelů dodávek energií působí na českém trhu desítky. Stačí jen založit firmu, žádné povolení nebo licenci k tomu nepotřebují. Někteří skutečně šetří klientům peníze za elektřinu a plyn, neboť řada lidí má staré a nevýhodné smlouvy. Mnozí ale používají podvodné metody. ČOI upozorňuje, že aukce, které zprostředkovatelé slibují, mnohdy vůbec neprobíhají. Vítěz bývá známý předem a je jím firma, pro niž šmejdi za provizi loví klienty.

Inspektoři evidují případ, kdy zaměstnanec zprostředkovatelské firmy, která slibovala aukci, psal z e-mailové adresy dodavatele, jež údajnou aukci vyhrál.

Navíc někdy bývá vítězná cena výhodná pouze zdánlivě. Třeba když ji zákazník dostane bez DPH, nebo mu nový dodavatel vyměří nízké zálohy. Hlavně ale jde o vysoké pokuty, které zprostředkovatelé účtují v případě, že lidé odmítnou přejít k vybranému dodavateli. „Pro podezření na nekalou obchodní praktiku vedeme několik správních řízení, další desítky jsou nyní ve fázi probíhajících kontrol,“ konstatuje Fröhlich.

Vlastimil Zimák tvrdí, že společnost Centrální výběrová řízení postupuje transparentně a vždy ve prospěch zákazníka. Jeho firmu založila loni v srpnu společnost nazvaná „Nové firmy na klíč“. Letos v dubnu se Zimák stal jediným akcionářem. Až do letošního června byl také společníkem ve firmě Comfort Energy Prodej s Jiřím Písaříkem, zakladatelem firmy Bohemia Energy, jež je s více než milionem zákazníků největším alternativním dodavatelem elektřiny a plynu v Česku. Dnes podle svých slov podnikají každý zvlášť.

Nikomu nenadržujeme

„Aby nás nikdo nemohl nařknout z toho, že kvůli výši provize nadržujeme jednomu nebo druhému dodavateli nebo že kvůli výši provize tlačíme zákazníky do delších závazků, tak předáváme zákazníky jak alternativním, tak tradičním dodavatelům za unifikovanou výši provize – bez rozdílu komodity, spotřeby a délky závazku,“ tvrdí Zimák.

Zajímavé je, že když žena z úvodu článku žádala redaktora MF DNES o poslední vyúčtování energií, prohlásila: „Plyn máte od Bohemia Energy? Aha, tak tam to bude v pořádku.“ A zajímala se jen o smlouvu na dodávání elektřiny od ČEZ.

„Pokud s naší nabídkou ve výběrových řízeních vyhrajeme, není důvod, abychom zákazníka nepřijali a nedali mu tak možnost šetřit na energiích. Všechny společnosti si však důkladně prověřujeme. Sami proti nekalým praktikám, které poškozují férové firmy na trhu, ale především poškozují samotné spotřebitele, aktivně bojujeme,“ sdělila mluvčí Bohemia Energy Hana Novotná a dodala, že firma do dnešního dne žádného zákazníka od Centrálních výběrových řízení nezískala.

Právě Bohemia Energy rozjela na konci června reklamní kampaň v rádiích a televizích, kde několikrát denně běží spot se sloganem: „Nic na vás nehrajeme.“

