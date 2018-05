Hadice místo nože. Endoskopie nahrazuje operace, pomáhá i v boji s obezitou

„Endoskopie je nesmírně variabilní, je to léčba i diagnostika. Třetina všech výkonů je dnes léčebná, odstraňují se při nich drobné výrůstky, takzvané polypy. Stále se rozvíjí – dnes už se nejedná pouze o nezhoubné, ale také zhoubné nádory v časném stadiu rakoviny,“ popisuje gastroenterolog Julius Špičák z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny významný posun, který obor v posledních letech zaznamenal.

Endoskop je ohebná trubice, která se zavádí ústy, konečníkem nebo jiným přirozeným (či v některých případech uměle vytvořeným) otvorem do pacienta. Umožňuje přímé prohlédnutí vnitřních tělesných dutin nebo orgánů bez nutnosti chirurgického zákroku. Další vývoj v oboru endoskopie směřuje podle odborníků k robotizaci a automatickému vyhodnocování obrazu, které umožní diagnostiku bez účasti lékaře na místě.



Jubilejní čtyřicátá konference České a Slovenské endoskopické dny je zaměřena především na živé přenosy. „Střídá se pět endoskopických sálů – to, co vidíte v sále, reálně probíhá. Je to výjimečná a na organizaci velmi náročná akce,“ komentuje hlavní bod programu.



Endoskopie se stává v diagnostice a léčbě některých onemocnění alternativou operací. Oproti nim je méně invazivní, a tudíž bezpečnější. „Ty zákroky samozřejmě nesou své riziko, ale je daleko menší než u chirurgických zákroků. Řada těchto výkonů jsou výkony ambulantní, to znamená, že se dají provádět během jednoho dne nebo s jednodenním pobytem na lůžku,“ vysvětluje výhody Špičák.

Gumová hadice tak částečně nahrazuje skalpel například při diagnostice a léčbě rakoviny tlustého střeva, s níž se hojně setkávají právě čeští lékaři. „V Česku má největší význam endoskopické vyšetření tlustého střeva, při němž lze odhalit polypy, ze kterých může vyrůst rakovina. Koloskopické vyšetření podstoupí v Česku asi dvě stě padesát tisíc lidí ročně,“ popisuje gastroenterolog Stanislav Rejchrt z Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Účinná je však také při léčbě obezity a cukrovky. „Nejen že se zavádějí balonky do žaludku – to je už po léta známé –, ale zasahuje se přímo do metabolismu cukrovky. Vypalují se buňky střeva dvanácterníku, zavádí se rukávec do dvanácterníku a tenkého střeva, který omezuje trávení, spojují se magnety kličky tenkého střeva. To má vliv jednak na obezitu, ale překvapivě také na diabetes, takže to je velký pokrok vzhledem k pandemii obezity,“ upozorňuje Špičák.

„Další úžasnou novinkou je velmi hluboké podélné protětí jícnu a žaludku u poruch jejich vyprazdňování. Ta diagnóza není nejčastější, ale pro kvalitu života postižených má taková léčba zásadní význam,“ dodává.