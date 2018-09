Našli jsme loď slavného objevitele Jamese Cooka, věří archeologové

Vědci se loď snaží v zálivu Narragansett nalézt již 25 let a teprve před dvěma roky se jim podařilo zúžit okruh pátrání na pět vraků, mezi kterými se podle nich nachází právě Endeavour. „Myslíme si, že víme, který z nich to je,“ řekla listu The New York Times Kathy Abbasová, ředitelka projektu, který se hledáním proslulé lodi zabývá.

Zatím nelze odhadnout, kolik toho z plavidla na dně moře zbylo. Výzkumníci plánují, že v pátek zveřejní trojrozměrný model místa nálezu.

Loď Endeavour vyplula z Anglie v roce 1768 a vydala se na cestu k neprobádaným břehům Pacifiku. Dostala se až k Velkému bariérovému útesu a navštívila i Nový Zéland nebo Tahiti. Cook zmapoval neprobádané části Austrálie, což z něj činí jednu z důležitých postav v historii objevování a osídlování tohoto kontinentu.

Po této slavné plavbě byla loď Endeavour prodána a přejmenována na Lord Sandwich 2. Během americké revoluce sloužila k přepravě vojáků. Nakonec skončila neslavně. V roce 1778 ji úmyslně potopili, aby vytvořila blokádu proti francouzskému útoku. Spolu se zhruba desítkou dalších lodí klesla ke dnu u východního pobřeží USA.

Vědci doposud nalezli v roce 1969 kanóny, které byly na rozkaz Cooka vyhozeny do moře poté, co loď narazil na korálové útesy a protrhl se její trupu.



Cookův odkaz stále žije

V roce 2020 se plánují oslavy 250. výročí připlutí Cooka do Austrálie. Proto nejen archeologové doufají, že se jim podaří do té doby zbytky lodi vyzvednout ze dna oceánu. Pro australské vědce však může být poměrně složité se k torzu dostat. Podle práva totiž zbytky Endeavouru patří USA.

Kapitán Cook se na této lodi vydal se svojí posádkou na tříletou misi, která měla za úkol sbírat geografická a astronomická data pro britské námořnictvo. Získal velké množství poznatků o tehdy velmi exotických krajinách.



Na palubě lodi byl kreslíř, který zaznamenal více než 900 obrazů z cesty. Předpokládá se, že z této expedice pocházejí například úplně první zobrazení klokana nebo maorských válečníků, které vytvořili Evropané.

Kapitán Cook je považován za „Kryštofa Kolumba Austrálie“ a je po něm pojmenováno mnoho měst, ostrovů, řek i univerzit. Jeho jméno dokonce nese i jeden z měsíčních kráterů. Má však i odpůrce. Ti tvrdí, že kolonizace, kterou svými objevy začal, přinesla zkázu původnímu obyvatelstvu.