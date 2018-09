Macron: Potížisty v otázce migrace bychom měli vyhodit z Schengenu

„Země, které odmítají rozšíření Frontexu nebo solidaritu opustí Schengen. Země, které nechtějí silnější Evropu si už nesáhnou na strukturální fondy,“ prohlásil podle portálu Politico šéf Elysejského paláce během neformálního summitu evropských lídrů v Salcburku, který ve čtvrtek skončil.

Na summitu se projednával nedávný návrh Evropské komise k roku 2020 výrazně posílit pravomoci unijní pobřežní a pohraniční stráže Frontex a navýšit početně její personál na 10 000 lidí.

Návrh v minulých dnech kritizovaly také země jako je Česká republika či Slovensko. Žádají přesné vysvětlení, na co konkrétně mají být používány výrazně vyšší finanční prostředky nově vybavované agentury.

Například český premiér Andrej Babiš tento týden prohlásil, že „Frontex vůbec nepotřebujeme“. Podle Politica ale Macronova slova mířila především na maďarského premiéra Viktora Orbána, podle nějž je rozšíření Frontexu pokusem o okleštění maďarského práva na ochranu vlastních hranic.

Po solidaritě a relokaci migrantů mezi státy EU volá především Itálie, ačkoliv podle statistik - dokládajících také nižší počty připlouvajících migrantů než na vrcholu krize před několika lety - je nyní nejzatíženější západní část Středozemního moře, tedy Španělsko.



Macron na tiskové konferenci poznamenal, že rozpory v EU vytvářejí ty státy, které milují Evropu, jež umožňuje čerpat peníze ze strukturálních fondů a přispívá k prosperitě jejich občanů, ale zároveň odmítají respektovat veškerá dohodnutá pravidla a hlasitě opakují, že nehodlají přijmout ani jednoho migranta.

Podle Macrona musí evropská odpověď na migrační krizi chránit občany unie, ale také udržet základní evropské hodnoty. „V Evropě není možné vybrat si z menu jen to, co nám vyhovuje, je to kolektivní projekt,“ podotkl.