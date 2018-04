Máme důkazy, že chemické zbraně použil Asadův režim, prohlásil Macron

V rozhovoru s televizní stanicí TF1 Macron upřesnil, že rozhodnutí o náletech na Sýrii oznámí „v příštích dnech“. „Budeme přijímat rozhodnutí ve vybranou chvíli, kdy to budeme považovat za nejužitečnější a nejefektivnější,“ dodal prezident.

„Máme důkazy, že minulý týden - už je to teď kolem deseti dnů - byly použity chemické zbraně, přinejmenším šlo o chlór, a že byly použity režimem Bašára Asada,“ upozornil také Macron. Dodal však, že by se situace neměla dále eskalovat a že je třeba myslet i na „Sýrii zítřka“.

Interview se uskutečnilo ve třídě základní školy v Berdhuis na severozápadě a stanice jej přenášela živě. Macron odpovídal především na otázky, které se týkaly vnitřních problémů Francie - stávkující železničáři, reforma vysokého školství, chybějící finance v nemocnicích či nespokojenost zemědělců.

„Dobré veřejné mínění není můj cíl. Reformy dotáhnu do konce“

Prezident, který patří k nejméně oblíbeným hlavám státu v historii Francie, prohlásil, že dobré veřejné mínění o jeho osobě není jeho cílem. „To bych se musel dívat každý den na průzkumy a nic neudělal,“ řekl.

Železničářům vzkázal, že se budou muset smířit s tím, že už nebudou ve stejném postavení, jako byli dosud. Zaměstnanci státních drah SNCF podle jeho plánu přijdou o některé benefity, kvůli čemuž železničáři spustili stávku, která nyní ochromuje dopravu v zemi. „Reformy dotáhnu až do konce,“ slíbil.

Francii přirovnával k domu, který potřebuje pevné základy. „Dokud nebudeme produkovat, nebude z čeho mít spravedlivou společnost. Stěny toho domu pak pro mě jsou svoboda, ochrana a jednota.“

„Ve společnosti panují obavy, které jsou legitimní a já je vnímám,“ upozornil Macron. „Žádám však o důvěru. To, co jsem před rokem (po svém zvolení, pozn. red.) řekl, že udělám, také udělám,“ pokračoval. A na námitku, že jdou reformy rychle za sebou, Macron poznamenal, že to svět je rychlý a na překotný vývoj je třeba odpovídajícím způsobem reagovat. „Nespokojenost lidí mě nezastaví,“ dodal.



Kromě reformy SNCF a systému školství Macron také slíbil více peněz do zdravotnictví. „Reorganizace nemocnic je pro mě priorita,“ podotkl. Mnohokrát ovšem upozornil, že plýtvání veřejných prostředků nepodporuje. „Protože kdo to zaplatí? Vy, já a všichni ostatní z našich daní.“

Otevřeně také řekl, že Francie má problém s radikálním islamismem. „Chci mešity s transparentním financováním. Ty, které propagují myšlenky v rozporu s našimi zákony a jsou placeny kdo ví odkud, budou zavřeny. A také už se tak stalo. Od té doby, co začal platit nový protiteroristický zákon, se zavřely tři mešity,“ řekl prezident.